東洋太平洋ウエルター級（６６・６キロ以下）王者の佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が、９月２１日に東京・八王子市の東京たま未来メッセで地域３冠王座統一戦に臨むことが９日、発表された。「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル１６１」のメインイベントで、ＷＢＯアジアパシフィック＆日本同級王者のセムジュ・デビッド（３３）＝中日＝と対戦する。

会見の冒頭、「日本人史上初のウエルター級世界チャンピオンになる男、佐々木尽です」と決めぜりふであいさつした佐々木は「ちょっと待ってください」と悪戦苦闘しながらも、英語で「ベルトを２本かけて戦っていただきありがとうございます。アジア３冠戦でナンバーワンを決めましょう」と話した。

地元・八王子での試合は２３年７月以来３年ぶりとなる。「今まで八王子での試合は全部ダメダメな内容、結果になってしまっている。八王子は僕にとって暗闇を冒険している感覚なんで、抜け出して光を浴びたいなと思います」と独特な表現で地元への思いを語り、３冠戦へ「けっこう『佐々木じゃ勝てない』みたいな話を聞くが、どの展開になっても負ける感覚はゼロに近い。ＫＯ（勝利）しかない。ＫＯで見せないと。お客さんを楽しませたいんで」と意気込みを語った。

世界ランクはＷＢＣ１３位にランクされる。現在来日中のＷＢＣ同級王者のライアン・ガルシア（２７）＝米国＝について「ガルシア、やりたいですよね。ガルシアは相性がいいと思っている。あとコナー・ベンとか。まず今はデビッド選手しか見ていない。その先は『待ってろライアン・ガルシア』みたいな感じで」と目を輝かせた。

佐々木は２５年６月、ＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国）に５回ＫＯ負け。今年２月の再起戦でマーロン・パニアモーガン（フィリピン）に２回ＴＫＯ勝ち。５月２日に東京ドームで東洋太平洋同級王者・田中空（大橋）に挑み、２―１判定で王座を獲得した。

ただ、地域３冠統一を果たしても、世界へ向けては「正直言うと３本持ったところで、って感じの思いがある」と自覚している。「世界基準では勝って当たり前。その次に世界ランカーと戦ってというところがスタートなんで、ここは通過点という感覚がありますね」と力を込めた。

対するデビッドは２４年８月に日本王座を獲得。２５年８月にＷＢＯアジア王座を獲得し２冠王者となった。今年３月の前戦では、浦嶋将之（角海老宝石）と引き分けて、日本王座４度目、ＷＢＯアジア王座初防衛に成功している。

佐々木との３冠戦へ「佐々木と試合することで世界につながる。全部を総動員するして、次のステップにつなげたい。はっきりと分かる形で勝ちます」と誓った。

戦績は佐々木が２１勝（１８ＫＯ）２敗１分け、デビッドが９勝（５ＫＯ）１敗１分け。

ほか同興行では、日本ユース・ウエルター級王座決定戦に日本同級１２位・石井竜虎（渡嘉敷）が出場（相手未定）。日本ユース初代ミドル級王座決定戦では、日本同級９位・佐々木革（八王子中屋）と日本同級８位・盛合竜也（ワタナベ）が対戦。日本ユース・ライトフライ級王者・末国龍汰（ライオンズ）は初防衛戦（相手未定）に臨む。また、バンタム級６回戦に臼井春樹（八王子中屋）、スーパーフェザー級４回戦に門岡健人（八王子中屋）が出場（ともに相手未定）する。