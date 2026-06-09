J1 EASTでは鈴木優磨、森重真人、室屋成らが参加できず

Jリーグは6月9日、13日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」の選出選手のうち、11人の選手が怪我により参加できなくなったと発表した。

これに伴い、新たにJリーグ推薦として7人の選手を選出したことも併せて発表している。

怪我により参加できない選手は、J1 EASTからFW鈴木優磨（鹿島）、DF森重真人（FC東京）、DF室屋成（FC東京）、FW佐藤恵允（FC東京）の4人。J1 WESTからMFマテウス・ジェズス（長崎）の1人。J2・J3からはRB大宮アルディージャ勢3人を含む、6人となっている。

一方で、Jリーグ推薦として新たに選出されたのは7選手。J2・J3 EAST-BからFW三平和司（甲府）、FW内藤大和（甲府）、FW川本梨誉（岐阜）の3人。J2・J3 WEST-AからMF岡英輝（讃岐）の1人。J2・J3 WEST-BからDFヴァンイヤーデン・ショーン（鳥取）、DF小川大空（鳥栖）、DF長谷川光基（北九州）の3人が名を連ねた。（FOOTBALL ZONE編集部）