6月8日、北朝鮮の平壌に着陸した飛行機。降りてきたのは中国の習近平国家主席です。



北朝鮮の金正恩総書記と妻の李雪主夫人が笑顔を見せながら拍手で迎えると。両首脳は固い握手を交わしました。



その後、行われた歓迎式典でも。



会場へと続く沿道は花束や国旗を振る人たちであふれていました。2人は再び握手を交わし、笑顔。親密な関係がうかがえます。大々的な歓迎ぶりで両国の結束をアピールしました。





習主席にとって7年ぶりとなった北朝鮮訪問。前回の2019年は、核を巡ってアメリカに不満を抱く北朝鮮が後ろ盾となる中国との連携を誇示し…。中国はアメリカとの橋渡し役を担う意向を示していました。今回の首脳会談の中で習主席は。（中国 習主席）『戦略的な連携を強化し、共に地域の平和と発展を維持すべきだ』金総書記も。（北朝鮮 金総書記）『中国との関係発展を我が国の最も重要かつ最優先の戦略的事業と位置づける』このように述べ蜜月ぶりを強調しました。そして両国の経済協力や、アメリカとの関係などについて意見が交わされたとみられます。また、焦点の1つとなっているのは、北朝鮮が推し進める核開発について話し合われたかどうかです。どんな思惑をもって会談に臨んでいるのでしょうか。（中国の外交･安全保障に詳しい 笹川平和財団 小原 凡司 上席フェロー）「中国としては、北朝鮮を自分たちのコントロール下に置きたい、置いたままにしてお きたいというのは最大の狙いだ と思います」その背景には北朝鮮との関係を深めるロシアの存在があるといいます。（小原 凡司 上席フェロー）「北朝鮮は、資金も、さらには軍事的な協力もロシアから得られるようになりました。これによって、中国の支援なし に北朝鮮は核兵器やその他通常 兵力の開発を進めることができ た。これを中国は反対に懸念していると思います。改めて北朝鮮の後ろ盾は中国しかいないということを示そうとしたんだと思います」しかし、北朝鮮の核開発への対応については。（小原 凡司 上席フェロー）「（中国はこれまで）北朝鮮の核兵器保有ついては一貫して反対をしてきました。ただ、北朝鮮を本当に怒らせて しまうと中国のコントロールを離れる可能性もありますから、ここは中国が受け入れられる範囲、北朝鮮の核開発を黙認す るという形が、やはり1番考えうるのではないか」中国が北朝鮮の核開発を黙認した場合、日本にも大きな影響があるといいます。（中国の外交･安全保障に詳しい 笹川平和財団 小原 凡司 上席フェロー）「こうした状況になると、朝鮮半島の環境がより悪化するということになりかねない。朝鮮半島で、万が一武力衝突が起こると、日本に対しても非常に大きな影響を及ぼすことになります」中国外務省は会談の内容について、中国と北朝鮮の戦略的な連携を強化し、人的往来や経済など幅広い分野で、 交流を拡大していくことで、一致したなどとしていますが、8日の会談で、北朝鮮の核問題について議題にあがったかどうかの言及はありません。一方、訪問にあたり、習主席は北朝鮮の労働新聞に寄稿し、「軍国主義を復活させ、地域の安全と安定を損なうあらゆる行為に反対する」と、日本を念頭に批判しています。9日も2回目の首脳会談が行われ、その内容も注目されます。そして中東情勢についても緊迫した状況が続いています。イランの革命防衛隊は7日、イスラエルの空軍基地を標的に弾道ミサイルで攻撃したと発表しました。ロイター通信などによりますと、イランがイスラエルにミサイルを発射するのは、4月にアメリカとイランが停戦合意して以来、初めてです。イスラエル軍は、すべてのミサイルを迎撃したと説明しています。このイランの攻撃の前に、イスラエルは、7日、親イラン組織･ヒズボラの拠点があるレバノンの首都･ベイルート南部郊外を攻撃していて、イラン側は強く反発していました。そして、攻撃を受けたイスラエルは、その後「イランの西部と中央部でイランの軍事目標を攻撃した」と明らかにしています。こうした攻撃の応酬を続けるイランとイスラエルに対し、トランプ大統領は8日、「攻撃はただちにやめるべきだ」と呼びかけました。さらに、「双方が即時停戦を望んでいる」「平和に向けた最終交渉は進んでいる最中だ」と強調しました。その後、イランの中央軍司令部の報道官がイスラエルへの攻撃をやめると発表したほか、イスラエルのネタニヤフ首相も、「攻撃を控える」と述べました。ただ、現地メディアによりますと、イスラエルは当局者の話として、レバノン南部における親イラン組織･ヒズボラへの攻撃は続けると表明していて、イラン側は反発しています。イスラエル、イランの直接的な攻撃は一時的に停止に至ったものの、ほかの地域での軍事作戦は続いていて、緊張は続きそうです。（スタジオ）