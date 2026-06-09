山形牛に自家製ワイン、産地直送食材で作る創作洋食。日本橋『ジジ＆ババ』のあったかいおいしさ

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の創作料理店『創作料理ジジ＆ババ』です。

舌もお腹も心も満たされるあったかいおいしさ！

来年で50年を迎えるというお店は、現店主・駒澤ダンさんの父と母が「じじとばばになっても続けていようね」と名づけてスタート。20年前には息子のダンさんも参加した家族経営だ。

創業当時からの願い「温かみのある料理でお腹いっぱいに楽しんでほしい」のとおり、ワイワイ賑やかに日本橋に集まる人の舌も心も満たし続けている。

じじの出身が山形、ばばの出身が山梨ということで、料理は山形から山形牛、山梨からの自家製ワインなど、直送の厳選素材を活かした洋食が中心。

じじばば風ミートチーズドリア1250円、グラスワイン（じじばばワイン）700円

『創作料理ジジ＆ババ』（手前）じじばば風ミートチーズドリア 1250円 （奥）グラスワイン（じじばばワイン） 700円 ホワイトソース、デミグラス、ミートソース、トマトソースと4種のソースが使われている

で、昔からの人気メニュー「ミートチーズドリア」には肉ゴロゴロのミートソースとたっぷりのチーズ、柔らかく上等な「牛カルパッチョ」など、いずれも手作りの旨さと驚くようなボリュームで顔がほころぶ。

小洒落過ぎず、口の中にたっぷりのおいしさが溢れ出す。そんな時間が待っているぞ。

『創作料理ジジ＆ババ』オーナー 駒澤ダンさん

オーナー：駒澤ダンさん「家庭的でありつつ外食で楽しめる味を大事にしてます」

『創作料理ジジ＆ババ』

日本橋『創作料理ジジ＆ババ』

［店名］『創作料理ジジ＆ババ』

［住所］東京都中央区日本橋2-2-15・2階

［電話］03-3274-1797

［営業時間］11時〜14時半、17時〜23時半、土・祝：11時半〜14時半、17時〜23時

［休日］日

［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅B0出口から徒歩1分

撮影／小島昇、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、山形牛霜降りお肉のカルパッチョの画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。

【画像】山形と山梨のいいとこどり！ 山形牛・自家製ワインもおいしい創作料理（6枚）