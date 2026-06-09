山形牛に自家製ワイン、産地直送食材で作る創作洋食。日本橋『ジジ＆ババ』のあったかいおいしさ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・日本橋の創作料理店『創作料理ジジ＆ババ』です。
舌もお腹も心も満たされるあったかいおいしさ！
来年で50年を迎えるというお店は、現店主・駒澤ダンさんの父と母が「じじとばばになっても続けていようね」と名づけてスタート。20年前には息子のダンさんも参加した家族経営だ。
創業当時からの願い「温かみのある料理でお腹いっぱいに楽しんでほしい」のとおり、ワイワイ賑やかに日本橋に集まる人の舌も心も満たし続けている。
じじの出身が山形、ばばの出身が山梨ということで、料理は山形から山形牛、山梨からの自家製ワインなど、直送の厳選素材を活かした洋食が中心。
じじばば風ミートチーズドリア1250円、グラスワイン（じじばばワイン）700円
『創作料理ジジ＆ババ』（手前）じじばば風ミートチーズドリア 1250円 （奥）グラスワイン（じじばばワイン） 700円 ホワイトソース、デミグラス、ミートソース、トマトソースと4種のソースが使われている
で、昔からの人気メニュー「ミートチーズドリア」には肉ゴロゴロのミートソースとたっぷりのチーズ、柔らかく上等な「牛カルパッチョ」など、いずれも手作りの旨さと驚くようなボリュームで顔がほころぶ。
小洒落過ぎず、口の中にたっぷりのおいしさが溢れ出す。そんな時間が待っているぞ。
『創作料理ジジ＆ババ』オーナー 駒澤ダンさん
オーナー：駒澤ダンさん「家庭的でありつつ外食で楽しめる味を大事にしてます」
『創作料理ジジ＆ババ』
日本橋『創作料理ジジ＆ババ』
［店名］『創作料理ジジ＆ババ』
［住所］東京都中央区日本橋2-2-15・2階
［電話］03-3274-1797
［営業時間］11時〜14時半、17時〜23時半、土・祝：11時半〜14時半、17時〜23時
［休日］日
［交通］地下鉄銀座線ほか日本橋駅B0出口から徒歩1分
撮影／小島昇、取材／池田一郎
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、山形牛霜降りお肉のカルパッチョの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年5月号発売時点の情報です。