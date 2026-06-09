矢野経済研究所は、国内の嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食市場を調査し、セグメント別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度の嚥下食・咀嚼困難者食・介護予防食市場、3市場合計で1000億円超に拡大した。医療・介護現場の省力化、在宅需要、備蓄対応を背景に、完調品や常温長期保存品の活用が広がる。

飲み込むことや噛むことが不自由な高齢者や患者を主な対象とした加工食品（嚥下食、咀嚼困難者食）、および食べる量が少なくなり必要な栄養素が不足する高齢者向け加工食品（介護予防食）の市場規模は引き続き拡大している。2024年度の嚥下食市場規模は前年度比100.7％の368億6000万円、咀嚼困難者食市場規模は同104.3％の330億3000万円、介護予防食市場規模は同104.3％の313億6000万円と推計した。





市場拡大の背景には、高齢化の進展に加え、要支援・要介護者数の増加（データ出所：厚生労働省「令和5年度 介護保険事業状況報告（年報）」）、医療・介護現場における人手不足、在宅介護や療養の広がりがある。高齢者や患者のQOL（Quality Of Life）向上には、摂食意欲の維持と栄養摂取の両立が重要であり、嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食はいずれもその実現を支える市場として拡大基調にある。

足元では、病院や高齢者施設の厨房の人手不足、人件費高騰、給食委託の進展を背景に、調理の手間を抑えられる製品への需要が強まっている。特に、解凍・加温のみで提供できる完調品（冷凍完全調理品）や、自然解凍・流水解凍でそのまま提供可能な製品は、現場のオペレーション負荷を軽減する食品として採用が広がっている。

また、一般家庭での在宅介護や療養においては通信販売やカタログ販売の利便性が評価され、まとめ買い需要や個人向け販売が拡大している。加えて、常温で長期保存できる製品は、日常利用だけでなく災害備蓄の観点からも存在感を高めている。

今後の嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食市場では、単に製品数や販売量が増えるだけでなく、利用場面の広がりと製品の役割変化が進むとみられる。従来は病院・高齢者施設を中心とした専門性の高い食品として位置付けられてきたが、今後は在宅介護や療養、日常的な栄養補給、災害時の備蓄、施設運営の省力化を支える食品として、より幅広い用途での活用が進む可能性がある。

特に、低栄養、フレイル、サルコペニアへの関心が高まる中、介護予防食は介護状態に至った後の食品ではなく、健康寿命の延伸を支える予防的な食品としての性格を強めている。また、嚥下食や咀嚼困難者食についても、食形態への配慮に加え、見た目、味、栄養設計、使いやすさを兼ね備えた製品が求められており、今後は安全な摂食という観点だけでなく、摂食への意欲や食欲を継続して促進させる製品づくりが重要になる。

一方、在宅介護や療養といった一般消費者用途の拡大には、製品パッケージや売場での説明不足による製品選択の分かりにくさといった課題は残る。今後は、医療・介護専門職との連携、製品の分かりやすい表示、通信販売、小売、配食サービスを通じた購入しやすい環境づくりが、市場拡大の重要な条件となる。2024年度の嚥下食市場、咀嚼困難者食市場、介護予防食市場は3市場合計で1000億円を超えており、今後も高齢者の食生活を支える基盤として、中長期的な成長が期待される。

［調査要綱］

調査期間：1月〜3月

調査対象：嚥下食、咀嚼困難者食、介護予防食のメーカー

調査⽅法：同社専門研究員による直接面談（オンライン含む）、電話等ヒアリング調査、ならび文献調査併用

［小売価格］38万5000円（税込）

矢野経済研究所＝https://www.yano.co.jp