サンワサプライは、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED−DESK5BK」を発売した。

折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階調光に対応。学習や読書、在宅ワークはもちろん、停電時や災害時の備えとしても活躍する。

同品は、リビング学習やベッドサイドなど、電源のない場所でも自由に使えるライト。軽量で持ち運びやすく、暮らしのあらゆるシーンを明るく照らす。

本体にバッテリーを内蔵しており、付属のUSBケーブルを使って約3時間で充電が完了する。また、電池の残量を気にせず充電したままの使用も可能。

折りたたみ式なので持ち運びがしやすく、使わないときはコンパクトに収納ができる。

目に優しい省エネタイプのLEDを29灯（暖色LED9灯／白色LED20灯）内蔵。最大1400ルクスで明るく照らす。

［小売価格］4070円（税込）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp