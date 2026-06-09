サンワサプライ、コンセントのない場所でも自由に使用できコンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライトを発売
サンワサプライは、コンセントのない場所でも自由に使用でき、コンパクトに折りたたんで持ち運べるUSB充電式LEDデスクライト「LED−DESK5BK」を発売した。
折りたたんでコンパクトに持ち運べるコードレスタイプで、満充電時は約13時間連続点灯が可能。自然光に近い高演色LEDを採用し、手元の書類や教材などの色味が美しく再現され、学習やデスクワークを快適にサポートする。また、3段階の調色と無段階調光に対応。学習や読書、在宅ワークはもちろん、停電時や災害時の備えとしても活躍する。
同品は、リビング学習やベッドサイドなど、電源のない場所でも自由に使えるライト。軽量で持ち運びやすく、暮らしのあらゆるシーンを明るく照らす。
本体にバッテリーを内蔵しており、付属のUSBケーブルを使って約3時間で充電が完了する。また、電池の残量を気にせず充電したままの使用も可能。
折りたたみ式なので持ち運びがしやすく、使わないときはコンパクトに収納ができる。
目に優しい省エネタイプのLEDを29灯（暖色LED9灯／白色LED20灯）内蔵。最大1400ルクスで明るく照らす。
［小売価格］4070円（税込）
サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp