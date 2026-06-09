松屋フーズは、すし専門店「すし松 三鷹南口店」を、東京都三鷹市に出店する。

松屋フーズが運営する、すし専門店「すし松」は、2007年に初登場を遂げた、手頃な価格で極上の味を楽しめる注文型寿司店。日々の暮らしの中で気軽に立ち寄れる駅前や繁華街を中心に、首都圏に18店舗・関西に2店舗を展開。ビジネスマンからシニア、ファミリーに至るまで、幅広い層の消費者から高い支持を得ている。

この道35年、目利きのプロフェッショナルバイヤーが市場で仕入れた食材を、新鮮なネタとして消費者へ提供している。寿司は一貫70円（税別）から。1貫ずつ注文できる点も魅力となっている。





すし松では海の黒いダイヤと謳われる「本鮪」を取り扱っており、握りたての本鮪三貫盛は自慢の逸品だとか。本鮪上赤身、本鮪中トロ、本鮪大トロの三貫盛を、手頃な590円（税別）で楽しめる。

今回の出店を記念し、6月12日〜6月17日の期間限定で、通常価格590円（税別）の「本鮪三貫盛」を500円（税別）で販売する。この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［店舗概要］

店舗名：すし松 三鷹南口店

所在地：東京都三鷹市下連雀3−34−2 エミネンス イン 三鷹2F

開業日時：6月12日（金）11時

営業時間：11:00〜25:00（LO.24:30）

※6月12日（金）11時〜14時、17時〜21時で時短営業となる

座席数：60席

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp