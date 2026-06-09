生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、オリジナルブランド「EVERYYOU（エブリユー）」から、イラスト入りの「足すっきりジェルシート」と、溶岩末配合の「足リラックス樹液溶岩シート」を、6月15日に発売する。

近年、セルフケア需要の高まりによって、フットケア市場は拡大傾向にある。特に、就寝前やリラックスタイムに手軽に使える“貼るだけ”タイプの足用シートは、忙しい毎日の中でも取り入れやすいケアアイテムとして注目されている。

今回発売する「足すっきりジェルシート」は、冷感ジェルシートに動物をモチーフにしたイラストをデザイン。機能性だけではなく、“思わず使いたくなるかわいさ”と“香り”にもこだわった。





一方、「足リラックス樹液溶岩シート」は、竹樹液パウダーに加え、岩盤浴などでも使用される溶岩を微粉砕した“溶岩末”を配合。毎日のリフレッシュタイムに寄り添う、2タイプの足元ケアシリーズになっている。

「足すっきりジェルシート」は、かわいいイラスト入り不織布を採用した。シート表面の不織布には、それぞれ異なるイラストデザインをプリントしている。「夢の中で飛びはねる羊」「花を運ぶ鳥」「氷の上を歩く白くま」など、気分に合わせて選べるデザインで、毎日のセルフケア時間を楽しく演出する。イラストに合わせた、リフレッシュできる3つの香りを採用。夢ラベンダーの香りでは夢の中で飛びはねる羊のイラスト入り、幸せ巡るローズの香りでは花（幸せ）を運ぶ鳥のイラスト入り、クールミントの香りでは氷の上を悠々と歩く白くまのイラスト入りとなっている。ひんやり気持ちいいジェルシートは、水分の気化熱を利用し、足をすっきり冷却。ふくらはぎ、足裏、足首などに貼ることで、リフレッシュタイムをサポートする。就寝時にも使いやすい、やさしい貼り心地で、朝まで貼りやすい仕様になっている。仕事終わりや立ち仕事後、旅行後など、さまざまなシーンで使用できる。日本国内で企画・設計およびデザインを行い、中国で生産している。

「足リラックス樹液溶岩シート」の樹液シートには、天然竹樹液パウダーに加え、溶岩石を微粉砕した“溶岩末”を配合した。就寝前に貼ることで、翌朝のすっきり感をサポートする。選べる4つの香りは、よもぎ、グレープフルーツ、桃、ラベンダーとのこと。日本国内で企画・設計およびデザインを行い、中国で生産している。

［小売価格］

足すっきりジェルシート：各1100円

足リラックス樹液溶岩シート：各1100円

（すべて税込）

［発売日］6月15日（月）

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp