

「明治 Dear Milk 涼み」

明治は、「原材料、乳製品のみ」で作られた国内初（同社調べ）のアイスクリーム「明治 Dear Milk」シリーズから、涼やかな冷たさとすっきりとしたミルクの風味が特長の「明治 Dear Milk 涼み」を6月15日から発売する。

同商品は、配合の工夫によって、口の中に入れたときに冷たさを感じやすく、ソルベのような食感を実現した夏にぴったりのミルクアイスになっている。

さらに、ミルクのコクと甘さが特長の練乳をカップ底に入れて二層仕立てにすることで、一口目のすっきりした味わいから、食べ進める中でミルクのコクが深まり、味わいの変化を感じられる。

アイスクリームとは、本来乳製品にさまざまな素材を組み合わせておいしさを追求しているが、「明治 Dear Milk」は引き算の発想で、乳のおいしさを引き出した「原材料、乳製品のみ」の何も足さないアイスクリームとなっている。また、“氷点濃縮仕立て製法”を活用した乳原料を使用することで、乳本来の香り・コクが引き立つ味わいを実現している。

同商品の発売を通じ、アイスのおいしさ・楽しさの世界を広げ、消費者の健康な毎日に貢献していく考え。

［小売価格］226円（税込）

［発売日］6月15日（月）

明治＝https://www.meiji.co.jp