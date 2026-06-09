セーラー万年筆は、「INK STUDIO」を6月27日から全国のセーラー万年筆製品取扱販売店で発売する。

イベント「インク工房」で培ってきたノウハウや、2万色以上の調色を通じて得た消費者の声をもとに新たに製作したカラーインク「インク工房」が、今回「INK STUDIO」へと生まれ変わる。

従来の100色から、今年1月に実施した「インク工房総選挙」の結果や全体のバランス等を考慮して厳選した40色に、イラストやドローイングの表現を広げる新色10色を加えた「全50色」に刷新する。

国内のみならずグローバル市場、そしてインクを使った創作を楽しむアートシーンを見据えたブランドへとリニューアルする。





パッケージには、インクの吸水性や発色に優れたこだわりの紙質を採用。中のインクを使ってパッケージに描画や色塗りを施すことができる。インクでの創作を最大限に楽しめる仕様になっている。

パッケージ天面には、ボトルインクのイラストが配置されている。中のインクで塗ることで、棚などに保管した際にも上からひと目でインク色が判別できる色見本の役割を果たす。





ボトルおよびパッケージの正面には、大きく色番号を配置した。植物、建物、犬猫などのイラストを描くドローイングシーンにおいて、複数の色を並べて使い分ける際の手元の利便性と視認性を追求している。

全体のカラーバランスを整えつつ、イラスト制作で使い勝手の良いトーンを中心に、新たに10色（321、232、271、336、467、574、674、778、862、968）を追加。混色やグラデーションなどの描画表現がさらに豊かになる。

「INK STUDIO」へのリニューアルに先立ち、今年1月に「インク工房」全100色を対象としたユーザー投票企画「インク工房総選挙」を実施した。「インク工房」から継続する40色については、この投票結果で上位にランクインした人気色をベースに選定している。なお、単に順位のみで決定するのではなく、今後の「INK STUDIO」が目指すグローバルかつアートシーンでの実用性を考慮し、色系統の調和や全体のカラーバランスを多角的に検証の上、選定した。

今回のリニューアルに伴い、「INK STUDIO」へと引き継がれない「インク工房」の60色については、セーラー万年筆 公式通販サイト「セーラーショップ」において、受注販売を行う。お気に入りの色を今後も安心して購入できる体制を整え、多様なインクニーズへ柔軟に対応していく。

［小売価格］1760円（税込）

［発売日］6月27日（土）

セーラー万年筆＝https://sailor.co.jp