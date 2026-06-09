栃木県・宇都宮市で目撃が相次いでいたクマが先ほど住宅の敷地内で捕獲されました。警察によると、クマは2頭以上いる可能性もあるということで、引き続き警戒が続いています。クマ1頭が捕獲された宇都宮市の現場から中継です。

警察によりますと、クマは2頭以上いた可能性もあるということで、捕獲現場となった民家の前から安全を確保した上でお伝えします。

捕獲の際にはこちらに大勢の警察官と報道陣が詰めかけ、あたりは騒然とした雰囲気となっていました。

日本テレビのカメラが午後3時半過ぎに上空から捉えた映像では、猟友会とみられる人達がクマの腕を持って運び出している様子が撮影されました。

市内では6日からクマの目撃が相次いでいて、市によりますと9日午後2時頃から、宇都宮市東簗瀬1丁目にある民家の敷地内にクマがとどまっているという情報があり、市などが捕獲に向けた準備を進めていました。

その後、午後3時40分頃に麻酔銃で眠らせたあと、ハコわなで捕獲し運び出されました。

捕獲に携わった宇都宮動物園の職員によりますと、クマはオスの若い成獣のツキノワグマとみられ、体長は1メートルほどだということです。

──近くにお住まいの方は本当に不安だったと思いますが、どういった声が聞かれますか？

私は昨日（8日）から取材を続けていますが、「こんな街中でクマが出るなんて」と驚きと不安の声が多くありました。

また、警察によりますと、クマは2頭以上いる可能性もあるということで、引き続き警戒が続いています。