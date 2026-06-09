読売３３３、４７０円高の５万２３２円…１８１銘柄が値上がりし２営業日ぶり上昇

９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４７０円３３銭（０・９５％）高の５万２３２円８７銭だった。

２営業日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、５割超にあたる１８１銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１３９２円０３銭（２・１７％）高の６万５４１６円６３銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が上昇したことで、読売３３３に比べて上昇率が大きくなった。

読売３３３は前日に１０００円超下落する大幅安となった。その反動から、９日の東京市場では半導体関連の銘柄を中心に買われ、東証プライム銘柄の半数超が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、大手電子部品メーカーの太陽誘電の２０・０３％が最も大きく、村田製作所（１１・２６％）、パナソニックホールディングス（９・７９％）と続いた。

下落率は、三井金属（４・５７％）、サンリオ（３・７７％）、三菱倉庫（３・７４％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４３・７３ポイント（１・１４％）高い３８９６・１１。