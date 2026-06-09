熱愛14年、結婚も期待されていたが…少女時代・スヨン、俳優チョン・ギョンホと破局「同僚に戻る」

少女時代のチェ・スヨンと俳優チョン・ギョンホが破局した。

チェ・スヨンの所属事務所サラムエンターテインメントの関係者は6月9日、韓国メディアの取材に対し、「チェ・スヨンが最近、チョン・ギョンホと別れたのは事実だ」とコメントし、破局を認めた。

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また、「2人は今後、良き同僚として関係を続けていくことにした」と伝えた。

2人は中央大学校演劇映画学科の先輩・後輩として知り合い、2012年に交際を公表。約14年にわたって交際を続けてきたが、最終的にそれぞれの道を歩むことになった。

1983年生まれのチョン・ギョンホは、2003年にKBS第20期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『ごめん、愛してる』『刑務所のルールブック』『ライフ・オン・マーズ』『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』などに出演し、高い人気を集めた。現在は、ENAの新作ラブコメディ『惹かれるロマンス』（原題）の撮影に取り組んでいる。

（写真提供＝OSEN）チョン・ギョンホ（左）とスヨン

1990年生まれのチェ・スヨンは、2007年に少女時代のメンバーとしてデビュー。その後は女優活動も並行しながら、『元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜』『適齢期惑々ロマンス〜お父さんが変!?〜』『それでも僕らは走り続ける』『禁婚令、朝鮮婚姻禁止令』などに出演してきた。

最近では、KBS2の新週末ドラマ『学校へ行ってきました』（原題）への出演が発表されている。

◇スヨン プロフィール

1990年2月10日生まれ、本名チェ・スヨン。2002年に高橋麻里奈とのデュオroute0で日本デビューした。デュオ解散後、2007年に少女時代のメンバーとして韓国デビューを果たす。グループ内では最高身長（172cm）。少女時代の活動当時から女優業にチャレンジし、2014年のドラマ『私の人生の春の日』で連ドラ初ヒロインを演じた。主な出演作は映画『デッドエンドの思い出』『ガール・コップス』、ドラマ『今日、妻やめます〜偽りの家族〜』『ザ・プロファイラー 〜見た通りに話せ〜』『それでも僕らは走り続ける』など。2014年1月、「昨年から関係が発展した」と7歳年上の俳優チョン・ギョンホとの交際を認めた。