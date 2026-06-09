◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦 函館大２―１上武大（９日・神宮）

大番狂わせが起きた。１６年ぶり４度目の出場となった函館大（北海道学生）が、３年連続２１度目の出場となった強豪・上武大（関甲新学生）を撃破した。

初回に１番・寺門史優（３年＝秋田商）の先頭打者本塁打などで２点を先制。投げては春のリーグ戦６登板で自責点０のエース・石岡流音（４年＝函館大有斗）が９回１２８球を投げ抜き、上武大打線を４安打１失点、５奪三振に封じる力投で２回戦進出を決めた。石岡は「こういう舞台で強いチームと対戦することも初めての経験だった。少し自分にも自信がつきました」と、充実の汗をぬぐった。

軸足にしっかりと体重を乗せ、ドジャース・大谷翔平を思わせるような投球フォーム。「トレーナーから体の使い方のタイプが大谷さんと同じと言われた。そこまで意識はしてなくて、体重を軸足に大胆に乗せて、そこから前に出る意識が似たスタイルになっている」と分析する。最速は１４８キロながら「球の勢いがあってもコースがバラバラだと捉えられる」と球威よりも制球を重視。変化球を低めに集めるスタイルで、９回まで投げ抜いた。

冬の間、雪でグラウンドは使えない。室内練習場はなく、練習はビニールハウスと体育館で行う。フィジカルトレーニングでは、特に力を瞬間的に入れる動作に注力。「直球でも、スライダーでも全部、瞬間で決まる」と、冬に鍛え抜いた肉体が制球力を支えている。

相手は２０１３年に日本一、２２年にも準Ｖと全国大会常連の上武大。試合前には敗戦を予想する声が多かったというが、右腕は自然体を貫いた。「逆にそれがやりやすかった。何も重圧を感じなかった。淡々と投げることしか考えていなかった」。相手先発のプロ注目右腕・木口永翔投手（４年＝筑陽学園）に投げ勝ち、ジャイアントキリングを決めた。

１０日の２回戦では、慶大（東京六大学）と激突。格上との対戦続くが、「次の相手もすごい強いけど、逆にそういう相手とやったことがないので、楽しみが強い」。挑戦を楽しめる心の強さが、北国のエースにはある。