今年の夏の高校野球兵庫大会の開催概要が9日、発表された。



「第108回全国高等学校野球選手権 兵庫大会」は、6月28日から7月26日までの間で16日間、予定されている。

開会式は6月28日午前11時から、姫路市のウインク球場で行われ、最大65チームが参加。雨天の場合は中止となる。同日は試合を行わない。



試合は9会場で行われ、開幕戦は7月4日午前9時から、明石市の明石トーカロ球場で開催。同日の明石のみ3試合行われ、原則1日1会場2試合で設定。4回戦以降は連戦を避けたスケジュールが組まれている。日程が順調に進めば、決勝戦は7月26日午前10時から、神戸市須磨区のほっともっとフィールド神戸で行われる。

出場予定は166校149チーム。連合チームは28校11チーム。シード校16校には、春季近畿大会ならびに兵庫大会覇者である報徳学園をはじめ、春の兵庫大会準優勝の高砂、同3位の明石商などが名を連ねている。



今大会では、タイブレーク制度および継続試合とともに、今春のセンバツ（第98回選抜高校野球大会）から採用されているDH制度が適用される。

なお、組み合わせ抽選会は6月16日、明石市の明石市民会館（アワーズホール）で行われる。