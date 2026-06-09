【漢字クイズ】「芥附」はなんて読む？「芥」さえ読めれば簡単！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「芥附」はなんて読む？

「芥附」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな4文字です。 いったい、「芥附」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「くぐつけ」でした。 芥附は、徳島県海部郡海陽町に位置しています。 そんな芥附のある海陽町では、「DMV（デュアル・モード・ビークル）」と呼ばれる世界初の本格営業車両が注目を集めています。

鉄道とバスを切り替えながら走る珍しい乗り物体験ができるため、全国からも多くの観光客が訪れているのだそうですよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『阿佐海岸鉄道 公式サイト』

ライター Ray WEB編集部