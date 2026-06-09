【漢字クイズ】「芥附」はなんて読む？「芥」さえ読めれば簡単！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「芥附」はなんて読む？
「芥附」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、徳島県の地名で、ひらがな4文字です。
いったい、「芥附」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「くぐつけ」でした。
芥附は、徳島県海部郡海陽町に位置しています。
そんな芥附のある海陽町では、「DMV（デュアル・モード・ビークル）」と呼ばれる世界初の本格営業車両が注目を集めています。
鉄道とバスを切り替えながら走る珍しい乗り物体験ができるため、全国からも多くの観光客が訪れているのだそうですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典』
・『阿佐海岸鉄道 公式サイト』
ライター Ray WEB編集部