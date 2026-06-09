◆クイーンエリザベス２世ジュビリーＳ・英Ｇ１（６月２０日、アスコット競馬場・芝１２００メートル）国内最終追い＝６月９日、栗東トレセン

前走アルクオーツスプリント２着のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ドゥラメンテ）が、栗東・坂路で国内最終追い切りを行った。

リズム良く駆け上がった。鮫島克駿騎手を背に、午前４時に馬場入りすると、単走でラストまで力強く加速。５３秒１―１１秒７でフィニッシュした。吉松助手は「帰ってきて３本目の追い切りでだんだん良くなっています。この馬のリズムに合わせて無理せず上がっていて、乗り手も『動きは悪くない』と言っていました」とうなずいた。

２４年のスプリンターズＳでＧ１初制覇。海外では２４年香港スプリント（１１着）、２５年チェアマンズスプリント（５着）、前走アルクオーツスプリント（２着）と着実に着順を上げている。輸送を翌日に控え、「検疫も４回目で落ち着いていますね。体に余裕を持たせて輸送します。スタートを出ればいい勝負が出来ると思います」と同助手。海外Ｇ１初Ｖ、鞍上の鮫島克駿騎手にとってもＧ１初制覇がかかる一戦へ、仕上がりは順調だ。