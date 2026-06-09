クマの目撃相次いでいた栃木・宇都宮市で1頭捕獲 住宅街に逃げ込み…麻酔銃使って捕獲 フェンスよじ登る姿も
クマの目撃情報が相次いでいる栃木県宇都宮市。きょう午後3時半ごろ、住宅街でクマ1頭が捕獲されました。
きょう午後1時すぎ、宇都宮市内の住宅街でJNNが撮影した映像です。フェンスをよじ登っているクマの姿をとらえました。
さらに、こちらは、悠々と川を泳ぐクマ。フェンスをよじ登って、住宅の敷地の奥へ消えていきます。
今月6日から商店街や住宅街でクマの目撃が相次いでいる宇都宮市。事態が動いたのは、きのうの夜でした。
記者
「クマの目撃があったということで警察官が警戒に当たっています」
市南部にある陽南中学校の雑木林。警察は周辺の道路を規制し、クマを包囲しましたが、敷地内から出て行ってしまいました。夜の闇に消えたクマ。けさ、夜が明けると…
記者
「午前9時ごろです。このあたりで朝からクマの目撃情報が相次いでいて、警察がパトロールを強化しています」
昨夜の中学校から3キロあまり離れた宇都宮大学のキャンパスなど、きょう午前は5か所でクマが目撃されました。
そして、さきほど午後1時すぎ。宇都宮駅から南に2キロほどの住宅街でJNNがクマの姿をとらえたのです。
クマ対策などを担当する栃木県自然環境課は…
栃木県自然環境課 丸山哲也 班長
「成獣は成獣ですよね。人の目につきづらい川なので、こういうところを伝って移動していたのかもしれない。人が結構周り囲んでますので、逃げ込むところを探してるんじゃないでしょうか」
記者
「盾をもった職員が庭の中に入っていきます」
現場では警察官や猟友会などが、クマが入り込んだ住宅を包囲。午後3時すぎ、上空のカメラからはひさしの下で動くクマが確認できます。
そして、午後3時32分。クマが倒れました。
宇都宮市によると、午後2時半ごろに麻酔銃を使用したということです。その後、捕獲されたクマはトラックの荷台に乗せられました。