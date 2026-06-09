SixTONES田中樹が、体幹のブレない圧巻の“樽投げ”を披露し、出演者一同を驚愕させた。

【映像】体幹がまったくブレない田中の「樽投げ」

6月8日、テレビ朝日系バラエティー番組『くりぃむナンタラ』が放送された。この日はMCを務めるくりぃむしちゅー・有田哲平、上田晋也のほか、ゲストとして田中樹（SixTONES）、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、関口メンディー、中谷（マユリカ） 赤木裕（たくろう）が登場した。

番組では、ゲストらがミニスカートを穿いて様々な競技に挑戦し、パンチラしたら即失格という名物企画「ミニスカート陸上2026」を開催。上田に加え初登場の中谷と赤木で構成する芸人軍団“上田チーム”と、3年ぶり4回目の出場となる田中がリーダーを務め同じく初登場の猪狩とメンディーが参加する“アイドルチーム”に分かれて競い合った。

最初の競技は“ミニスカ樽投げ”。壁に背を向けて立ち、重さ5kgの樽を後ろ向きに放り投げて壁の高さを越えさせればOKというものだが、田中は初参加の2人に見本をみせるべく「僕行ってもいいですか？」と自ら名乗りを上げる。

「2人が初挑戦なんで（見本を）1回見せます。もうパワーどうこうじゃなくて、パンツを“見せてきた歴史”が違うんで」と力強い眼差しを向けると、上田は「見せてきた？見せちゃダメなんだよ！隠してきた歴史な？」とツッコんだ。

田中は、セットの前に立つとスカートを両手でしっかりと下に引っ張り、絶対にめくれないよう念入りにポジションを確認。そして、腕を上下に動かしてシュミレーションすると、上田が「あ、いいよね。あの感じでいけば。動いてない、まったく動いてない」と解説した。

そして、田中が5kgの樽を両手で持ち上げ、腰をしっかりと落とし、樽を胸の前に抱え込むスタイルをとる。

進行の有田が「持ち方は自由ですからね。さあ、それでは田中さん、どうぞ！」と声をかけると、田中は「いきます！」と気合をいれ、背筋を伸ばして勢いよく樽を後ろ上方へ放り投げる。すると、樽は綺麗な放物線を描き、3mの壁を軽々と超えた。

見守っていた両チームのメンバーは「おおーーー！！」「うわ、すごい！」「嘘！？マジで」と驚きの声をあげる。

そして田中も「今のすごいよね？」とはしゃぎながらメンバーの元へ戻り、スロー映像で“パンチラ”の確認。スローで何度も見直しながら、「なるほど、こういう風に持ってるんだ」「絶対に見えてない」「全然、大丈夫じゃない？」と一同大興奮。

改めて「合格です！」と正式に認められると、田中は渾身のガッツポーズ。有田から「いやー佇まいもカッコいいよ」「素晴らしい！」と称賛されると田中も「完璧ですよね。もう、そう簡単にパンツは見せないですよ、僕は」と自信満々に答えてみせた。

（くりぃむナンタラ）