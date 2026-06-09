【最新予報】10日（水）は梅雨の中休み 関東は傘の出番も 沖縄は大雨
10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、関東はすっきりしない天気が続くでしょう。沖縄は大雨となるおそれがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。
■梅雨の中休み 広く晴れて気温上昇
10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、東北から九州の広い範囲で晴れる予想です。
日差しの力で気温は上がり、東海や西日本は広く25℃以上の夏日となるでしょう。前線の北側は比較的乾いた空気が広がります。最小湿度は大阪や名古屋で25〜30％程度で、からっとした暑さとなるでしょう。
【10日(水)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 10℃（-1 5月下旬）
仙台 14℃（-2 平年並み）
新潟 15℃（-1 5月下旬）
東京 17℃（-1 平年並み）
名古屋 18℃（-1 平年並み）
大阪 18℃（＋1 5月下旬）
高知 17℃（-1 5月下旬）
福岡 18℃（-1 5月下旬）
鹿児島 19℃（-2 5月下旬）
那覇 24℃（-2 平年並み）
【10日(水)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感
札幌 19℃（＋4 5月下旬）
仙台 24℃（±0 6月下旬）
新潟 21℃（＋1 5月中旬）
東京 22℃（-1 5月上旬）
名古屋 29℃（＋5 6月下旬）
大阪 28℃（＋5 6月中旬）
高知 28℃（＋6 6月下旬）
福岡 27℃（＋3 6月中旬）
鹿児島 27℃（＋5 平年並み）
那覇 27℃（-2 5月中旬）
■関東と北海道は雲多く 午前中雨も
10日(水)も関東は東からの湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。昼前まで雨の降る所があるでしょう。
関東の最高気温は21〜24℃くらいで前日よりやや低くなりそうです。北東からの風が少しヒンヤリと感じられるかもしれません。寒がりの方は、軽く羽織れるカーディガンなどがあると安心です。
北海道も午前中は雲が多く、オホーツク海側を中心に雨の降る所がありそうです。午後は次第に晴れ間が広がるでしょう。
最高気温は札幌で19℃と前日より上がりますが、北西の風がヒンヤリと感じられそうです。
■沖縄は大雨のおそれ
沖縄は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で11日(木)にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。
沖縄本島と先島諸島では、11日(木)頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。
■週間予報 本州はしばらく梅雨の中休み
今週は梅雨前線が本州の南に停滞する日が続く予想です。沖縄や奄美は11日(木)にかけて大雨となるおそれがあります。
一方、梅雨入りしている関東〜九州では、13日(土)頃にかけて大きな天気の崩れはなく、梅雨の中休みとなる所もあるでしょう。梅雨入りしていない北陸〜東北も、大きな崩れはなく、13日(土)にかけて青空の広がる日がありそうです。
ただ、12日(金)は大気の状態が不安定となるため、天気の急変にご注意ください。14日(日)〜15日(月)は前線が北上して、九州や四国、東海や関東などで雨の範囲が広がりそうです。