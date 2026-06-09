10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、晴れ間の出る所が多くなりそうです。ただ、関東はすっきりしない天気が続くでしょう。沖縄は大雨となるおそれがあります。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■梅雨の中休み 広く晴れて気温上昇

10日(水)は梅雨前線が南に下がるため、東北から九州の広い範囲で晴れる予想です。

日差しの力で気温は上がり、東海や西日本は広く25℃以上の夏日となるでしょう。前線の北側は比較的乾いた空気が広がります。最小湿度は大阪や名古屋で25〜30％程度で、からっとした暑さとなるでしょう。

【10日(水)の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 10℃（-1 5月下旬）

仙台 14℃（-2 平年並み）

新潟 15℃（-1 5月下旬）

東京 17℃（-1 平年並み）

名古屋 18℃（-1 平年並み）

大阪 18℃（＋1 5月下旬）

高知 17℃（-1 5月下旬）

福岡 18℃（-1 5月下旬）

鹿児島 19℃（-2 5月下旬）

那覇 24℃（-2 平年並み）

【10日(水)の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（＋4 5月下旬）

仙台 24℃（±0 6月下旬）

新潟 21℃（＋1 5月中旬）

東京 22℃（-1 5月上旬）

名古屋 29℃（＋5 6月下旬）

大阪 28℃（＋5 6月中旬）

高知 28℃（＋6 6月下旬）

福岡 27℃（＋3 6月中旬）

鹿児島 27℃（＋5 平年並み）

那覇 27℃（-2 5月中旬）

■関東と北海道は雲多く 午前中雨も

10日(水)も関東は東からの湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。昼前まで雨の降る所があるでしょう。

関東の最高気温は21〜24℃くらいで前日よりやや低くなりそうです。北東からの風が少しヒンヤリと感じられるかもしれません。寒がりの方は、軽く羽織れるカーディガンなどがあると安心です。

北海道も午前中は雲が多く、オホーツク海側を中心に雨の降る所がありそうです。午後は次第に晴れ間が広がるでしょう。

最高気温は札幌で19℃と前日より上がりますが、北西の風がヒンヤリと感じられそうです。

■沖縄は大雨のおそれ

沖縄は、梅雨前線や前線上に発生する低気圧の影響で11日(木)にかけて激しい雨の降る所がある見込みです。

沖縄本島と先島諸島では、11日(木)頃にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、落雷や突風に十分注意してください。

■週間予報 本州はしばらく梅雨の中休み

今週は梅雨前線が本州の南に停滞する日が続く予想です。沖縄や奄美は11日(木)にかけて大雨となるおそれがあります。

一方、梅雨入りしている関東〜九州では、13日(土)頃にかけて大きな天気の崩れはなく、梅雨の中休みとなる所もあるでしょう。梅雨入りしていない北陸〜東北も、大きな崩れはなく、13日(土)にかけて青空の広がる日がありそうです。

ただ、12日(金)は大気の状態が不安定となるため、天気の急変にご注意ください。

14日(日)〜15日(月)は前線が北上して、九州や四国、東海や関東などで雨の範囲が広がりそうです。