国道でのり面崩れる

鹿児島県出水市の国道できょう9日午前、道路ののり面が崩れ、全面通行止めになっています。県によりますと、大雨の影響で崩れた可能性があるということです。

県などによりますと、きょう9日午前10時ごろ、出水市とさつま町を結ぶ国道328号で、道路ののり面が高さ20メートル、幅15メートルにわたって崩れました。けが人はいませんでした。

およそ17キロ 全面通行止め

この影響で、現場付近の国道328号はおよそ17キロにわたり、全面通行止めとなっていて、復旧の見通しは立っていませんが、う回路はあるということです。

県によりますと、大雨の影響で崩れたとみられ、今後、詳しい原因を調べることにしています。

一方、鹿児島市で…道路の一部が陥没

一方、鹿児島市宇宿2丁目の市道ではきのう8日、道路の一部が陥没しているのが見つかりました。

見つかった穴は直径およそ1メートル、深さは1.5メートルほど。車2台が穴にはまってタイヤがパンクしたということです。

現在は通れるように

きのう8日に復旧工事が行われ、現在は通れるようになっています。

近くで店を営む人は…

「目の前でこういうことがあるんだなと。普段通っている道なので、びっくりした。こちらに移ってきて20年以上たつが、初めて」

鹿児島市によりますと、「この陥没は雨の影響ではなく、埋め立て地でもあることから、地中の土砂が海に流れたとみられる」ということです。

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