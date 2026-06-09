大雨の影響か 出水市の国道でのり面崩れる 一方、鹿児島市では道路が陥没
国道でのり面崩れるおよそ17キロ 全面通行止め
鹿児島県出水市の国道できょう9日午前、道路ののり面が崩れ、全面通行止めになっています。県によりますと、大雨の影響で崩れた可能性があるということです。
県などによりますと、きょう9日午前10時ごろ、出水市とさつま町を結ぶ国道328号で、道路ののり面が高さ20メートル、幅15メートルにわたって崩れました。けが人はいませんでした。
この影響で、現場付近の国道328号はおよそ17キロにわたり、全面通行止めとなっていて、復旧の見通しは立っていませんが、う回路はあるということです。
県によりますと、大雨の影響で崩れたとみられ、今後、詳しい原因を調べることにしています。一方、鹿児島市で…道路の一部が陥没
一方、鹿児島市宇宿2丁目の市道ではきのう8日、道路の一部が陥没しているのが見つかりました。
見つかった穴は直径およそ1メートル、深さは1.5メートルほど。車2台が穴にはまってタイヤがパンクしたということです。現在は通れるように
きのう8日に復旧工事が行われ、現在は通れるようになっています。
近くで店を営む人は…「目の前でこういうことがあるんだなと。普段通っている道なので、びっくりした。こちらに移ってきて20年以上たつが、初めて」
鹿児島市によりますと、「この陥没は雨の影響ではなく、埋め立て地でもあることから、地中の土砂が海に流れたとみられる」ということです。
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