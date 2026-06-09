【ミセス『CEREMONY』開催直前インタビュー後編】1日目・2日目異なる装いで表現するのは「ヒーローズジャーニー」JAM’Sへ感謝のメッセージも
【モデルプレス＝2026/06/09】6月10日・11日の2日間「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」（@Kアリーナ横浜）の開催を目前に控えた3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）にモデルプレスがインタビュー。大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架の3人に、今回の衣装のコンセプトやJAM’S（ファンの愛称）への感謝の気持ちを語ってもらった。【インタビュー後編】
【写真】ミセス主催イベント、前年も圧巻のステージ
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。
― 前回の『CEREMONY』では、音楽や演出だけでなく、皆さんのファッションにも大きな注目が集まりました。今年も衣装やスタイリングを楽しみにしている方が多いと思いますが、今回のファッションにはどのようなこだわりや見どころが込められているのでしょうか。
大森：昨年は「エデンの園」を3人で表現するというコンセプトがありました。藤澤がお花、僕が葉っぱ、若井が木というモチーフを担当していたんです。『CEREMONY』は音楽だけではなく、ファッションも含めた総合エンタテインメントの場にしたいという想いがあります。今年は2日間開催ということで、それぞれの日で異なるコンセプトやモチーフを掲げています。ただ、その根幹には2日間を通して表現したいテーマがあります。それが「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」です。そのテーマを僕たちなりに表現できたらと思っていますので、どんな装いで登場するのかも含めて楽しみにしていただけたら嬉しいです。
―お話の中で「ヒーローズジャーニー」というテーマが挙がりましたが、具体的にどのようなコンセプトなのでしょうか？
大森：「ヒーローズジャーニー」は一つの物語の型のようなものなのですが、「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトで、僕たちにとってすごく大切な考え方です。そして、とても親和性のある言葉でもあります。ぜひ『CEREMONY』を通してそれぞれに感じとってもらえたら嬉しいです。
― つまり、そのテーマがファッションでも表現されるということですね。
藤澤：そうですね。実際にどう表現されているのか、ぜひ当日確かめながら楽しんでもらえたら嬉しいです。
― 6月9日にはオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」が発足10周年を迎えます。長年Mrs. GREEN APPLEさんを支え、今回の『CEREMONY』も楽しみにしているJAM’Sの皆さんへ、改めて伝えたい思いやメッセージをお聞かせください。
大森：今年はファンクラブ発足10周年、丸10年という節目の年でもあります。こうして長く活動を続けられているからこそ、『CEREMONY』というイベントを2年目も開催できています。それは普段から応援してくださっているファンの皆さんがいてこそ実現できることです。本当に感謝しかありません。
藤澤：僕たちが発信していることや、『CEREMONY』のような新しい挑戦もそうですが、JAM’Sの皆さんが楽しんで受け取ってくれているからこそ形になっています。だからこそ、僕たちはまた新しいことへ踏み出すことができていますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。『CEREMONY』は、今の僕たちのステージや空気感、そして出演してくださるアーティストの皆さんが生み出す特別な空間です。2日間、心から楽しんでいただけたら嬉しいです。
若井：僕たちはJAM’Sの皆さんがいるからこそ活動できています。また、さまざまな表現を通して発信することもできています。今回の『CEREMONY』も、どうすれば皆さんに楽しんでもらえるか、どうすれば僕たちのワクワクを届けられるかを考えながら作っています。100％、いや120％の気持ちで受け取っていただけたら嬉しいです。『CEREMONY』を楽しみにしていてください。
― ありがとうございました！
★インタビューでは音楽を愛し、互いをリスペクトし合う精神が詰まった言葉の数々から、ミセスの3人が描く新しいエンタメの形が鮮明に見えた。会場にいる全員が主役となり、新たな発見と笑顔に溢れる特別な祭典。「忘れたくないなぁ」がまた増える、誰にとっても忘れられない2日間がまもなく幕を開ける。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。
◆ミセス、衣装コンセプトは「ヒーローズジャーニー」
― 前回の『CEREMONY』では、音楽や演出だけでなく、皆さんのファッションにも大きな注目が集まりました。今年も衣装やスタイリングを楽しみにしている方が多いと思いますが、今回のファッションにはどのようなこだわりや見どころが込められているのでしょうか。
大森：昨年は「エデンの園」を3人で表現するというコンセプトがありました。藤澤がお花、僕が葉っぱ、若井が木というモチーフを担当していたんです。『CEREMONY』は音楽だけではなく、ファッションも含めた総合エンタテインメントの場にしたいという想いがあります。今年は2日間開催ということで、それぞれの日で異なるコンセプトやモチーフを掲げています。ただ、その根幹には2日間を通して表現したいテーマがあります。それが「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」です。そのテーマを僕たちなりに表現できたらと思っていますので、どんな装いで登場するのかも含めて楽しみにしていただけたら嬉しいです。
―お話の中で「ヒーローズジャーニー」というテーマが挙がりましたが、具体的にどのようなコンセプトなのでしょうか？
大森：「ヒーローズジャーニー」は一つの物語の型のようなものなのですが、「旅を通して、仲間と共に試練を乗り越え、より良いチームへ。自分へ。」というコンセプトで、僕たちにとってすごく大切な考え方です。そして、とても親和性のある言葉でもあります。ぜひ『CEREMONY』を通してそれぞれに感じとってもらえたら嬉しいです。
― つまり、そのテーマがファッションでも表現されるということですね。
藤澤：そうですね。実際にどう表現されているのか、ぜひ当日確かめながら楽しんでもらえたら嬉しいです。
◆ミセス、JAM’Sへの感謝語る
― 6月9日にはオフィシャルファンクラブ「Ringo Jam」が発足10周年を迎えます。長年Mrs. GREEN APPLEさんを支え、今回の『CEREMONY』も楽しみにしているJAM’Sの皆さんへ、改めて伝えたい思いやメッセージをお聞かせください。
大森：今年はファンクラブ発足10周年、丸10年という節目の年でもあります。こうして長く活動を続けられているからこそ、『CEREMONY』というイベントを2年目も開催できています。それは普段から応援してくださっているファンの皆さんがいてこそ実現できることです。本当に感謝しかありません。
藤澤：僕たちが発信していることや、『CEREMONY』のような新しい挑戦もそうですが、JAM’Sの皆さんが楽しんで受け取ってくれているからこそ形になっています。だからこそ、僕たちはまた新しいことへ踏み出すことができていますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。『CEREMONY』は、今の僕たちのステージや空気感、そして出演してくださるアーティストの皆さんが生み出す特別な空間です。2日間、心から楽しんでいただけたら嬉しいです。
若井：僕たちはJAM’Sの皆さんがいるからこそ活動できています。また、さまざまな表現を通して発信することもできています。今回の『CEREMONY』も、どうすれば皆さんに楽しんでもらえるか、どうすれば僕たちのワクワクを届けられるかを考えながら作っています。100％、いや120％の気持ちで受け取っていただけたら嬉しいです。『CEREMONY』を楽しみにしていてください。
― ありがとうございました！
★インタビューでは音楽を愛し、互いをリスペクトし合う精神が詰まった言葉の数々から、ミセスの3人が描く新しいエンタメの形が鮮明に見えた。会場にいる全員が主役となり、新たな発見と笑顔に溢れる特別な祭典。「忘れたくないなぁ」がまた増える、誰にとっても忘れられない2日間がまもなく幕を開ける。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】