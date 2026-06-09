zionoteは、韓国を拠点とするスピーカーブランド・AsciLab(アシラボ)の日本国内取り扱いを開始する。受注販売形式にて順次展開。価格や発売日は未定。販売はオンラインを中心に行ない、ラインナップは順次拡充予定とのこと。

AsciLabは、音響設計および映像・放送・商業施設向け音響システム構築などを手掛ける企業グループの技術的背景から発展したブランド。スピーカーの開発においては、測定データに基づく設計手法を採用し、音響特性の最適化を重視しているという。

海外のオーディオ測定レビューサイト、およびコミュニティにおいて、客観的測定データに基づく評価も公開されており、高い評価を受けているとのこと。「特に周波数特性、指向特性、歪み特性などの測定結果に関するレビューが複数の第三者によって公開されており、測定ベースのスピーカー設計として注目されている」という。

Audio Science Review（ASR）における測定レビュー

Erin’s Audio Cornerにおける測定・評価

Sound On Sound誌による技術レビュー