ABCラジオで放送中の特別番組『綾音と海央のあした何する？』。タレントの清水綾音と豊福海央がパーソナリティを務めるこの番組の第2回が放送された。全3回でお届けする特番も、早くも折り返し地点だ。

今回は、前回放送で起きたまさかの「年齢サバ読み」事件の真相から、人気ショップ「カルディ」での購入品対決、そして大人ならではの地味な悩み相談まで、今回も等身大のトークが満載の1時間となった。

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「思いっきりサバ読んでた」まさかのW年齢詐称が発覚！

番組は、清水の衝撃的な告白から始まった。前回の放送をリアルタイムで聴いていたという清水は、「驚いたことがあって。私ね、33歳なんですよ。なのに冒頭ね、32歳ってめちゃくちゃ力込めて言うとって」と、自身の年齢を1歳若く間違えていたことを明かした。

これには豊福も「1歳サバ読んでました？」と驚きつつも、「でもね、私も実は28歳って言いましたけど、あのとき27歳だったんです」とまさかのカミングアウト！なんと、2人そろって年齢をサバ読み（？）していたことが発覚した。

豊福は放送前日の6月4日が誕生日で、収録時点では正真正銘の28歳になったばかり。「なんで逆に読んだんやろ、サバを」と首をかしげる2人。今回は正しい年齢で「本当の姿で」届けられることに安堵の表情を見せた。

トークは前回の収録後の過ごし方へ。豊福は宣言通り、大阪・福島で韓国料理のサムゲタンを堪能したと報告。清水はオフを利用して久しぶりに実家へ帰り、番組を楽しみにしてくれていたという母親とのんびり過ごしたエピソードを披露した。

「これはもうクオリティが店です」カルディ購入品で晩酌＆腸活！

続いては、2人が同じテーマで買い物をしてきたものを発表するコーナー「綾音と！と海央の！何買うたん～！」。今回のテーマは、世界中の珍しい食品が揃う人気ショップ「カルディ」だ。

先陣を切った清水が紹介したのは、「パスタソース」と「タコスチップス」。パスタソースは本来の用途ではなく、タコスチップスにつけて「サルサソース的な」おつまみにするのが清水流。「おうちでお酒をすごく飲むんです」「自分の中での1番の幸せで」と語る清水ならではのセレクトだ。

このタコスチップスは塩が入っておらず、ソースの味を邪魔しないのがポイントだという。スタジオで実食した豊福も「おいしい！」「チップスもめっちゃ香ばしい」と絶賛。清水はさらにクリームチーズやアボカドを足すアレンジも紹介し、晩酌へのこだわりを見せた。

さらに清水は、100枚入りの大容量でチャック付きという実用的な「韓国海苔」と、きなこ好きにはたまらないという「塩きなこねじり」を紹介。お酒のあてから甘いものまで、カルディを楽しみ尽くすラインナップとなった。

一方、豊福が最初に紹介したのは「スパイスカレーの素」。「スパイスカレー作るの好きなんですよ」と明かし、カレールーを使わず、スパイスから本格的なカレー作りにハマっているという意外な一面をのぞかせた。

続いては、美容と健康に良いとされる発酵飲料「コンブチャ」とハーブティーをセレクト。スタジオでコンブチャを試飲すると、「思ったよりすっぱい」「シュワっとします」とその独特の風味に興味津々。豊福は「腸活にもいい」と、健康志向な一面をアピールした。

お酒のアテが中心の清水と、健康や美容を意識した商品を選んだ豊福。買い物の中身から2人のライフスタイルの違いが浮き彫りになり、トークは大いに盛り上がった。

番組後半は、2人が最近の出来事を語り合う「綾音と！と海央の！の最近何があったん？」。

清水は「最近困ってることがありまして」と切り出し、33歳になり、1人暮らしも4年目で大抵のことは1人で解決できるようになったものの、どうしてもできないことがあると悩みを打ち明けた。その悩みとはいったい何なのか？そして豊福から飛び出したユニークな解決策とは！？

来週は3回シリーズの最終回。

番組初のロケに挑戦！さて二人はどこへ行って何をしたのか？

放送は6月12日(金)深夜0時から。

全編はradikoタイムフリーにて配信中。