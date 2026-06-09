◆プロボクシング▽５４・０キロ契約８回戦 坂井優太―フローイラン・サルダール（１０日、後楽園ホール）

デビューから７連勝の日本バンタム級３位・坂井優太（２１）＝大橋＝が９日、都内でプロ８戦目の計量を行い、リミットから１００グラムアンダーの５３・９キロでクリア。対戦相手の元東洋太平洋同級王者フローイラン・サルダール（３７）＝フィリピン＝も５３・７キロで１回でパスした。

前回３月の試合は完勝しながらも判定となり連続ＫＯは「６」でストップ。元地域王者でパンチ力のあるサルダールが相手だけに「一発のある選手。段階を踏んで最終的に倒せれば。ＫＯを狙っていくと力むので、楽に自然の流れの中で倒せれば」と抱負を口にした。

今回の興行は大橋ジム所属の４人のホープがそろい踏みする。アマ９冠の藤木勇我、雷斗と叶夢の片岡兄弟と、次代のチャンピオン候補が次々とリングに登場する。セミファイナルを任される坂井は「一人ひとりいいところがある。自分の長所を出してやっていければ。自分はスピードだったり」と仲間であり、ライバルたちとの競演に意気込む。高校６冠から一昨年６月にプロデビュー。日本、東洋太平洋はともに３位にランクされ、地域タイトルへの挑戦を視界に捉えている。「タイトル？ それも含めて自分の実力をみせて勝って、そこにつながれば」と力を込めた。

戦績は坂井が７勝（６ＫＯ）、サルダールは３６勝（２５ＫＯ）８敗１分け。