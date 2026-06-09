もう市販には戻れない・・・洗い物はスプーン1本！朝の5分で「できたて」が叶う究極のたまご蒸しパン

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

忙しい朝の救世主！「タイパ」最強の秘密

「朝食のパンを買い忘れた！」「でも朝からボウルや泡立て器を出して調理するのは正直しんどい・・・」



そんな経験はありませんか？



かつての私もそうでした。作るときに道具を出し、食べた後にもまた片付け。



せっかくのおいしい時間も、気づけば洗いもののことばかり考えていました。





「使う道具を極限まで減らし、かつおいしさを損なわない方法はないだろうか・・・」試行錯誤の末にたどり着いたのが、この究極のたまご蒸しパンです。耐熱容器の中で混ぜ、そのままレンジで加熱するだけなのに、圧倒的な「ふかふか感」。卵の力を最大限に活かした黄金比の配合。指で押すと「しゅわっ」と音を立てるような繊細な口どけは、レンジ調理ということを忘れてしまいます。では詳しいレシピを見ていきましょう。

材料（16×20ｃｍ耐熱容器1台分）





A.卵…2個



A.砂糖…大さじ3



A.サラダ油…大さじ3



A.牛乳…大さじ2



ホットケーキミックス…100g

作り方

1.耐熱容器にAを入れてよく混ぜる。





2.ホットケーキミックスを加えて粉っぽさが無くなるまで混ぜる。









混ぜた後に粉が残っていると、そのまま粉を残したまま蒸しあがるのでなめらかになるまで混ぜるのがおいしく仕上がるためのポイントです。





スプーンで混ぜにくい場合は菜箸を重ねて混ぜるとダマがつぶれやすくなります。





3.ふんわりラップをかけて電子レンジで3〜4分加熱する。

ラップをきつくかけてしまうと仕上がりの表面がつぶれてしまうことがあるので気をつけて下さい。

蒸しあがった蒸しパンに竹串を刺してみて何もつかなければできあがり。生地がついてくる場合は30秒ずつ追加でレンジ加熱してください。

レンジがなくても大丈夫。「フライパン」で極上の仕上がりへ

「うちはレンジがないから・・・」というかたもご安心ください。このレシピはフライパンで蒸しても驚くほどおいしく仕上がります。





フライパンに容器の高さ1/3程度水をはって温め、底にふきんを敷く。





耐熱容器をのせて蓋をし、15〜20分程度蒸す。

レンジで加熱する方法よりは時間がかかりますが、その分よりふわもち食感に蒸し上がります。

おうちで本格派。コク深い中華蒸しパン「マーラカオ」も

さらにこの「スプーン1本、容器ひとつ」の手軽さで、あの中華街の味わいも楽しめます。同時におすすめしたいのが、コク深い甘みと香りがたまらない「マーラカオ」です。

たまご蒸しパンの「優しく素朴な味わい」に対し、マーラカオは「奥行きのある濃厚な甘み」が特徴。その日の気分や、合わせる飲み物によっても選べる楽しさが、朝のひとときを彩ります。

材料





卵…2個



砂糖…大さじ3



A.豆乳または牛乳…大さじ3



A.しょうゆ…小さじ1/4



A.サラダ油…大さじ2



ホットケーキミックス…100g

作り方

1.耐熱容器に卵と砂糖を入れてよく混ぜる。続けてAを加えてよく混ぜ、ホットケーキミックスを加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。





2.ふんわりラップをかけ、電子レンジで4〜5分加熱し、竹串を刺してみて何もつかなければできあがり（生地がつくときは30秒ずつ追加で加熱してください）





朝・昼・晩。どんな瞬間も「幸せ」に変える万能さ

1日のあらゆるシーンにフィットします。

【朝食に】ウィンナーやサラダを添えればおしゃれな朝食になります





【おやつに】トッピングを変えるとまるでカフェのような仕上がりに



ホイップジャム添え

チョコアイス添え





「自分時間を、自分らしく」

手間を極限まで削ぎ落したレシピたちは、単なる時短メニューではありません。



調理と片づけを数分で終えることで、浮いた時間を「ゆっくりコーヒーを飲む時間」や「大切な人と向き合う時間」に充ててほしい。そんな思いを込めています。



「丁寧な暮らし」は手間をかけることだけではない。



賢く手を抜いて、心を満たす。



新しい食のスタイルを、あなたのライフスタイルに合わせて取り入れてみませんか？