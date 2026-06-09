【ファミマ】お弁当買うと飲料無料券もらえるの太っ腹！6月9日からアプリ会員限定で「バニラモナカジャンボ」無料券ゲットのチャンス到来。
ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月9日から実施しています。
発売の「お〜いお茶」無料券なども登場中
まずは、6月9日から15日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。
1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 レモングリーン」（600ml）です。
1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」（各200ml）です。
どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「バナナ風味」「ココア風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、沖縄県では実施していません。
引換期間は、どちらも6月16日7時から22日まで。
また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。
対象商品は、森永製菓「板チョコアイス」。
1個購入すると、「バニラモナカジャンボ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月16日から22日まで。
ファミペイでクーポン配信【飲料無料券もらえる】
6月9日から22日までの期間、お弁当を1個購入すると、対象の飲料無料券がもらえます。
なお、麺類・お好み焼・グラタン・その他冷凍食品は購入対象外です。
引き換えられる飲料は以下の通り。
●キリン 生茶（600ml）
●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（670ml）
引換期間は6月16日7時から29日まで。【完全メシ100円引き】
6月9日から29日までの期間、日清「完全メシ」全品のいずれか1個に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。【ころじゃが30円引き】
6月9日から7月6日までの期間、「ころじゃが（うま塩味）」に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ