【ファミマ】お弁当買うと飲料無料券もらえるの太っ腹！6月9日からアプリ会員限定で「バニラモナカジャンボ」無料券ゲットのチャンス到来。

ファミリーマートは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを2026年6月9日から実施しています。

発売の「お〜いお茶」無料券なども登場中

まずは、6月9日から15日まで実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーンを紹介します。

1つめの対象商品は、伊藤園「お〜いお茶 レモングリーン」（600ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、明治「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「キャラメル風味」「チョコレート風味」（各200ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ザバス ミルクプロテイン 脂肪0」の「バナナ風味」「ココア風味」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

なお、沖縄県では実施していません。

引換期間は、どちらも6月16日7時から22日まで。

また、ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンして、対象商品をファミペイ払いで購入すると無料クーポンがもらえます。

対象商品は、森永製菓「板チョコアイス」。

1個購入すると、「バニラモナカジャンボ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月16日から22日まで。

ファミペイでクーポン配信

【飲料無料券もらえる】

6月9日から22日までの期間、お弁当を1個購入すると、対象の飲料無料券がもらえます。

なお、麺類・お好み焼・グラタン・その他冷凍食品は購入対象外です。

引き換えられる飲料は以下の通り。

●キリン 生茶（600ml）

●伊藤園 健康ミネラルむぎ茶（670ml）

引換期間は6月16日7時から29日まで。

【完全メシ100円引き】

6月9日から29日までの期間、日清「完全メシ」全品のいずれか1個に使える100円引きファミペイクーポンを配信しています。

【ころじゃが30円引き】

6月9日から7月6日までの期間、「ころじゃが（うま塩味）」に使える30円引きファミペイクーポンを配信しています。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ