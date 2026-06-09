Nakamura Hakが、6月10日にリリースする1st CDシングル『ただ美しい呪い』の全曲試聴映像を公開した。

（関連：【映像あり】Nakamura Hak、6月10日リリースの1st CDシングル『ただ美しい呪い』全曲試聴映像）

本作には、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ「ただ美しい呪い」「夜に浮かぶ」「光り」の3曲にくわえ、各曲のアニメバージョンを含む計6トラックが収録される。

CDジャケットにもなっているキービジュアルは、同作の原作者 白浜鴎が手がけた。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公 ココの姿が3体描かれたモノクローム作品となっている。

全曲試聴映像では、同ビジュアルに歌詞が添えられている。中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる“業”を写実したような“真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココ”。続いて左側に「夜に浮かぶ」をモチーフにした“透明なココ（あるいはその幻）”が空を舞う姿が浮かび上がり、最後は右側に「光り」のリリックに寄り添うように“絶望の寸前で何とか希望を描こうとするココ”が現れる。

なおNakamura Hakは、6月13日24時から2回目となるオンラインライブを開催。ライブでは初披露となる「光り」を含め、『とんがり帽子のアトリエ』のテーマソングを演奏することを予告している。

（文＝リアルサウンド編集部）