なろう四半期1位の話題作『ようこそ最前線の地獄（職場）へ　軍師リナ、8歳です』がGCノベルズより6月30日刊行

『ようこそ最前線の地獄（職場）へ 軍師リナ、８歳です 1』（小説：輝夜 イラスト：コダマ）が、6月30日にマイクロマガジン社のGCノベルズより刊行される。

【写真】約80ページが読める試し読みキャンペーンも開催

本作は、Web小説投稿サイト「小説家になろう」で連載中の輝夜による異世界戦記ファンタジーを書籍化するもの。同サイトの四半期総合ランキングで1位を獲得した話題作で、現代のOLが異世界に転生し、地味スキル「多言語理解」とシミュレーションゲームをやり込んだ前世の記憶を頼りに成り上がっていく物語が描かれる。

舞台は、アルカディア王国との長きにわたる戦争により陥落寸前まで追い込まれたガレリア帝国。孤児院を救うため軍に志願した8歳の少女リナは、「安全な司令部で高待遇のデスクワーク」を約束されたはずが、戦場のど真ん中で“謎の軍師”に仕立てられる。剣も魔法も使えない彼女が、前世のブラック企業での激務と戦略シミュレーションゲームの記憶を活かし、戦局を覆していく姿が描かれる。

あわせて、第1巻発売を記念し、本編約80ページが読める試し読みキャンペーンが開催中。著者・輝夜による書き下ろし前日譚エピソードも配布されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）