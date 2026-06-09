今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第52回（2026年6月9日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

丸山礼も出ている

『風、薫る』は無駄に登場人物が多い。無駄にはちょっと言い過ぎだが、登場人物が多いせいで、ひとりひとりの描写が薄いので、もったいないと思ってしまうのだ。

例えば、りん（見上愛）の妹・安（早坂美海）が初回から出ている割に出番が少なく、最近になってやっと結婚の話が持ち上がってきたところだ。また、りんの家の隣人・中山マツも、NHKのドラマ『ワタシってサバサバしてるから』の主演もやっている丸山礼をキャスティングしているにしては存在が薄いように感じる。

だが丸山は番組に貢献している。先日、彼女の出身地である北海道・北見市で『風、薫る』に関するトークショーに登壇したのだ。そのときのコメントを紹介しよう。

「たくさんのお客様に集まっていただけて、地元ということで懐かしいお顔も見ることができましたし、その人たちのおかげで今の自分があるのだと思いました。

“朝ドラ”は、言葉づかい、所作、姿勢全部見られていて、その時代の専門家の先生に一挙一動ご指導いただきました。

自分なりの演技というより、その時代の人になりきった演技をしなければならないので、俳優の仕事の中でとても奥深い経験だと思いました。

『風、薫る』で私が演じる中山マツは、主人公・一ノ瀬りんの家の隣人の役ですが、すてきなご近所付き合いの 場面も楽しんでいただけたらと思います。今後の展開もお楽しみに！」

「自分なりの演技というより、その時代の人になりきった演技をしなければならない」。だからこそ、ドラマの世界観にずっぽりハマって、丸山礼だと感じさせないのかも。とはいえ、やっぱりちょっともったいない気がするので、安のようにこれからマツのエピソードもあることに期待したい。

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