”一見するとネガティブな回答にも聞こえたが…”約２年ぶり代表復帰のDFが断言！ファン・サポーターへの”吉報”となる一言とは？
モンテレイでの事前合宿で明らかに質の高いプレーを見せたひとりが、DFの冨安健洋だ。2024年６月以来、約２年ぶりの代表復帰にもかかわらず、ミニゲームやハーフコートゲームでは攻守両面で違いを作り、“戦術・冨安”と思わせるほどの存在感を示した。
アーセナルとの契約解除を経て25年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、コンディションを不安視されたが、そんな懸念を吹き飛ばすパフォーマンスをここまで披露している。
外から見ればコンディションはすこぶる良さそうだが、当人はどう捉えているのか。想定内なのか、想定以上なのか、本人の感覚は以下のとおりだった。
「想定以上ということは絶対にないです。本来ならアヤックスでもうちょっと試合に出て、ワールドカップに行くと自分に期待していましたけど…」
一見するとネガティブな回答にも聞こえたが、そこから冨安は「それを差し引いても」と言葉を継いだ。
「皆さんが思っている以上にコンディションは良いです」
この言葉は、多くのファン・サポーターに”吉報”となる。2023年９月９日のドイツ戦でレロイ・サネを見事なディフェンスで吹っ飛ばした、あの“スーパートム”が帰ってくるかもしれないのだから。
スーパートムの帰還──。その瞬間を、誰よりも本人が待ち望んでいる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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アーセナルとの契約解除を経て25年12月に加入したアヤックスでも稼働率が低く、コンディションを不安視されたが、そんな懸念を吹き飛ばすパフォーマンスをここまで披露している。
「想定以上ということは絶対にないです。本来ならアヤックスでもうちょっと試合に出て、ワールドカップに行くと自分に期待していましたけど…」
一見するとネガティブな回答にも聞こえたが、そこから冨安は「それを差し引いても」と言葉を継いだ。
「皆さんが思っている以上にコンディションは良いです」
この言葉は、多くのファン・サポーターに”吉報”となる。2023年９月９日のドイツ戦でレロイ・サネを見事なディフェンスで吹っ飛ばした、あの“スーパートム”が帰ってくるかもしれないのだから。
スーパートムの帰還──。その瞬間を、誰よりも本人が待ち望んでいる。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
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