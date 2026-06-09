日経225オプション7月限（9日日中） 3万5000円プットが出来高最多386枚
9日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4220枚だった。うちプットの出来高が2811枚と、コールの1409枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の386枚（10円安21円）。コールの出来高トップは7万8000円の159枚（13円高48円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 2 90000
3 +1 5 85750
44 +1 6 85000
34 +3 13 82500
45 +7 27 80000
4 25 79500
28 +11 37 79000
1 43 78500
159 +13 48 78000
2 +16 56 77500
38 +20 67 77000
40 +30 95 76000
4 +20 108 75500
59 +49 135 75000
13 +48 156 74500
103 +71 191 74000
3 +75 220 73500
135 +86 266 73000
110 +122 355 72000
2 +160 425 71500
52 +145 490 71000
8 -15 390 70500
84 +220 670 70000
2 515 69750
5 +275 785 69500
101 +330 905 69000
5 -165 665 68750
3 840 68625
10 +270 1075 68500
7 1075 68125
74 +285 1175 68000
6 915 67750
1 0 955 67500
3 1060 67250
27 +445 1570 67000 3220 +365 1
41 +100 1425 66500
113 +560 1945 66000
2 1550 65875
2 1655 65625
2 1765 65375
1 1795 65250
65125 2280 2
17 +315 2190 65000 2330 -720 27
64500 2035 -435 4
3 +720 3120 64000 1800 -755 57
2 3535 63500 1665 +515 6
1 +310 3815 63000 1550 -645 30
62750 1465 1
62500 1360 -640 17
62125 1630 1
62000 1220 -535 88
61500 1050 +255 1
61000 980 -425 84
60500 910 -370 36
60000 935 -265 56
59500 740 -400 9
59125 810 1
59000 655 -305 44
58750 635 35
58500 600 -330 15
58250 745 +340 2
58000 550 -270 67
57750 650 1
57500 500 -280 19
57250 620 3
57000 450 -205 63
56500 410 -300 9
56250 385 -295 16
56000 390 -140 67
55875 360 3
55750 390 8
55500 370 9
55375 330 5
55000 325 -170 86
54875 300 2
54750 298 14
54000 271 -139 60
53750 276 4
53250 315 1
53000 235 -115 215
52750 239 2
52500 199 2
52250 221 2
52000 202 -97 46
51750 198 5
51500 183 6
51250 184 6
51000 176 -79 37
50750 176 2
50250 164 4
50000 148 -72 339
49750 153 6
49500 143 +28 8
49000 129 -64 85
48750 129 -67 15
48500 121 -9 12
48000 112 -59 27
47750 120 4
47500 105 -56 86
47250 105 4
47000 99 -61 58
46750 96 -64 2
46500 95 4
46250 92 -28 2
46000 88 -32 16
45750 80 3
45500 84 4
45250 81 2
45000 79 -32 13
44750 76 -24 2
44250 71 2
44000 70 -23 12
43000 62 -22 23
42000 50 -31 27
41000 47 -25 8
40500 43 -14 14
40000 40 -25 65
39500 37 -28 12
39000 35 -21 9
36000 25 -15 2
35000 21 -10 386
33000 16 -8 9
32000 13 -8 2
30000 11 -5 118
28000 7 -2 48
25000 5 -3 83
24000 4 -4 2
20000 3 -1 16
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
10 0 2 90000
3 +1 5 85750
44 +1 6 85000
34 +3 13 82500
45 +7 27 80000
4 25 79500
28 +11 37 79000
1 43 78500
159 +13 48 78000
2 +16 56 77500
38 +20 67 77000
40 +30 95 76000
4 +20 108 75500
59 +49 135 75000
13 +48 156 74500
103 +71 191 74000
3 +75 220 73500
135 +86 266 73000
110 +122 355 72000
2 +160 425 71500
52 +145 490 71000
8 -15 390 70500
84 +220 670 70000
2 515 69750
5 +275 785 69500
101 +330 905 69000
5 -165 665 68750
3 840 68625
10 +270 1075 68500
7 1075 68125
74 +285 1175 68000
6 915 67750
1 0 955 67500
3 1060 67250
27 +445 1570 67000 3220 +365 1
41 +100 1425 66500
113 +560 1945 66000
2 1550 65875
2 1655 65625
2 1765 65375
1 1795 65250
65125 2280 2
17 +315 2190 65000 2330 -720 27
64500 2035 -435 4
3 +720 3120 64000 1800 -755 57
2 3535 63500 1665 +515 6
1 +310 3815 63000 1550 -645 30
62750 1465 1
62500 1360 -640 17
62125 1630 1
62000 1220 -535 88
61500 1050 +255 1
61000 980 -425 84
60500 910 -370 36
60000 935 -265 56
59500 740 -400 9
59125 810 1
59000 655 -305 44
58750 635 35
58500 600 -330 15
58250 745 +340 2
58000 550 -270 67
57750 650 1
57500 500 -280 19
57250 620 3
57000 450 -205 63
56500 410 -300 9
56250 385 -295 16
56000 390 -140 67
55875 360 3
55750 390 8
55500 370 9
55375 330 5
55000 325 -170 86
54875 300 2
54750 298 14
54000 271 -139 60
53750 276 4
53250 315 1
53000 235 -115 215
52750 239 2
52500 199 2
52250 221 2
52000 202 -97 46
51750 198 5
51500 183 6
51250 184 6
51000 176 -79 37
50750 176 2
50250 164 4
50000 148 -72 339
49750 153 6
49500 143 +28 8
49000 129 -64 85
48750 129 -67 15
48500 121 -9 12
48000 112 -59 27
47750 120 4
47500 105 -56 86
47250 105 4
47000 99 -61 58
46750 96 -64 2
46500 95 4
46250 92 -28 2
46000 88 -32 16
45750 80 3
45500 84 4
45250 81 2
45000 79 -32 13
44750 76 -24 2
44250 71 2
44000 70 -23 12
43000 62 -22 23
42000 50 -31 27
41000 47 -25 8
40500 43 -14 14
40000 40 -25 65
39500 37 -28 12
39000 35 -21 9
36000 25 -15 2
35000 21 -10 386
33000 16 -8 9
32000 13 -8 2
30000 11 -5 118
28000 7 -2 48
25000 5 -3 83
24000 4 -4 2
20000 3 -1 16
株探ニュース