　9日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4220枚だった。うちプットの出来高が2811枚と、コールの1409枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の386枚（10円安21円）。コールの出来高トップは7万8000円の159枚（13円高48円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　10　　　 0　　　 2　　90000　
　　 3　　　+1　　　 5　　85750　
　　44　　　+1　　　 6　　85000　
　　34　　　+3　　　13　　82500　
　　45　　　+7　　　27　　80000　
　　 4　　　　　　　25　　79500　
　　28　　 +11　　　37　　79000　
　　 1　　　　　　　43　　78500　
　 159　　 +13　　　48　　78000　
　　 2　　 +16　　　56　　77500　
　　38　　 +20　　　67　　77000　
　　40　　 +30　　　95　　76000　
　　 4　　 +20　　 108　　75500　
　　59　　 +49　　 135　　75000　
　　13　　 +48　　 156　　74500　
　 103　　 +71　　 191　　74000　
　　 3　　 +75　　 220　　73500　
　 135　　 +86　　 266　　73000　
　 110　　+122　　 355　　72000　
　　 2　　+160　　 425　　71500　
　　52　　+145　　 490　　71000　
　　 8　　 -15　　 390　　70500　
　　84　　+220　　 670　　70000　
　　 2　　　　　　 515　　69750　
　　 5　　+275　　 785　　69500　
　 101　　+330　　 905　　69000　
　　 5　　-165　　 665　　68750　
　　 3　　　　　　 840　　68625　
　　10　　+270　　1075　　68500　
　　 7　　　　　　1075　　68125　
　　74　　+285　　1175　　68000　
　　 6　　　　　　 915　　67750　
　　 1　　　 0　　 955　　67500　
　　 3　　　　　　1060　　67250　
　　27　　+445　　1570　　67000　　3220 　　+365　　　 1　
　　41　　+100　　1425　　66500　
　 113　　+560　　1945　　66000　
　　 2　　　　　　1550　　65875　
　　 2　　　　　　1655　　65625　
　　 2　　　　　　1765　　65375　
　　 1　　　　　　1795　　65250　
　　　　　　　　　　　　　65125　　2280 　　　　　　　 2　
　　17　　+315　　2190　　65000　　2330 　　-720　　　27　
　　　　　　　　　　　　　64500　　2035 　　-435　　　 4　
　　 3　　+720　　3120　　64000　　1800 　　-755　　　57　
　　 2　　　　　　3535　　63500　　1665 　　+515　　　 6　
　　 1　　+310　　3815　　63000　　1550 　　-645　　　30　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1465 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62500　　1360 　　-640　　　17　
　　　　　　　　　　　　　62125　　1630 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　1220 　　-535　　　88　
　　　　　　　　　　　　　61500　　1050 　　+255　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 980 　　-425　　　84　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 910 　　-370　　　36　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 935 　　-265　　　56　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 740 　　-400　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　59125　　 810 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 655 　　-305　　　44　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 635 　　　　　　　35　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 600 　　-330　　　15　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 745 　　+340　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 550 　　-270　　　67　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 650 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 500 　　-280　　　19　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 620 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 450 　　-205　　　63　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 410 　　-300　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 385 　　-295　　　16　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 390 　　-140　　　67　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 360 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 390 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 370 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 330 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 325 　　-170　　　86　
　　　　　　　　　　　　　54875　　 300 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 298 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 271 　　-139　　　60　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 276 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53250　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 235 　　-115　　 215　
　　　　　　　　　　　　　52750　　 239 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52500　　 199 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52250　　 221 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 202 　　 -97　　　46　
　　　　　　　　　　　　　51750　　 198 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 183 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51250　　 184 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 176 　　 -79　　　37　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 176 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 164 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 148 　　 -72　　 339　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 153 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 143 　　 +28　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 129 　　 -64　　　85　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 129 　　 -67　　　15　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 121 　　　-9　　　12　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 112 　　 -59　　　27　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 120 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 105 　　 -56　　　86　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 105 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　99 　　 -61　　　58　
　　　　　　　　　　　　　46750　　　96 　　 -64　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　95 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46250　　　92 　　 -28　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　88 　　 -32　　　16　
　　　　　　　　　　　　　45750　　　80 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　45500　　　84 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45250　　　81 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　79 　　 -32　　　13　
　　　　　　　　　　　　　44750　　　76 　　 -24　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44250　　　71 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　70 　　 -23　　　12　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　62 　　 -22　　　23　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　50 　　 -31　　　27　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　47 　　 -25　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　43 　　 -14　　　14　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　40 　　 -25　　　65　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　37 　　 -28　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　35 　　 -21　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　25 　　 -15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　21 　　 -10　　 386　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　16 　　　-8　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　13 　　　-8　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　11 　　　-5　　 118　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 7 　　　-2　　　48　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-3　　　83　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 4 　　　-4　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 3 　　　-1　　　16　

株探ニュース