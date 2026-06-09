　9日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は92枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは6万8000円の20枚（295円高2130円）だった。プットのの合計出来高は60枚。プットの出来高トップは4万5750円の14枚（239円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+7　　　19　　90000　
　　 1　　 -10　　 155　　80000　
　　 1　　-125　　 420　　75000　
　　 2　　　　　　 720　　73000　
　　　　　　　　　　　　　69000　　5400 　　-925　　　 6　
　　20　　+295　　2130　　68000　
　　 3　　+350　　2540　　67000　
　　 2　　　　　　2660　　66000　
　　　　　　　　　　　　　64000　　2695 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60375　　1925 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 340 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45750　　 239 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 238 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 137 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 120 　　 -80　　　12　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 119 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 120 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 110 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　98 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　76 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　43 　　 -17　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　30 　　　　　　　 1　

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