日経225オプション8月限（9日日中） 6万8000円コール2130円
9日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は92枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは6万8000円の20枚（295円高2130円）だった。プットのの合計出来高は60枚。プットの出来高トップは4万5750円の14枚（239円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +7 19 90000
1 -10 155 80000
1 -125 420 75000
2 720 73000
69000 5400 -925 6
20 +295 2130 68000
3 +350 2540 67000
2 2660 66000
64000 2695 2
60375 1925 1
49000 340 1
45750 239 14
45500 238 1
41000 137 11
40000 120 -80 12
39500 119 4
38500 120 1
38000 110 3
37000 98 1
35000 76 1
30000 43 -17 1
26000 30 1
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +7 19 90000
1 -10 155 80000
1 -125 420 75000
2 720 73000
69000 5400 -925 6
20 +295 2130 68000
3 +350 2540 67000
2 2660 66000
64000 2695 2
60375 1925 1
49000 340 1
45750 239 14
45500 238 1
41000 137 11
40000 120 -80 12
39500 119 4
38500 120 1
38000 110 3
37000 98 1
35000 76 1
30000 43 -17 1
26000 30 1
株探ニュース