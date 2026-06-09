筧美和子、出産直後は涙涙… 授乳中も、夫が病院から帰った後も… 動画を公開「結構気付かぬ緊張が」
俳優・タレントの筧美和子（32）が9日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。出産後の様子を公開し、涙を見せる場面があった。
【動画】授乳中も夫が帰った後も… 第1子出産後に涙を見せる様子を公開した筧美和子
ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニターの数値で赤ちゃんが苦しそうという話を医師から受け「首にへその緒が絡まっちゃっている可能性がある」と言われたと明かした。
夫も呼ばれ、緊急帝王切開になったという。そんな中で無事に赤ちゃんは生まれ、病院のスタッフや夫のサポートに「本当にみなさんに感謝」と伝えていた。翌日に退院を控える日には「とにかく無事わが子に会えたことが感じたことのない幸せな気持ちに包まれております。家に帰ってからも新しい生活が待っているので焦らず楽しんで生きたいと思います」と語っていた。
授乳中の様子では「今朝からすごいすぐ涙が出てくる」と、目に涙を浮かべていた。さらに夫が病院から帰った後の映像では「帰るんだと思ったら急に泣いちゃって、子どもみたいに。初めてのことだらけで淡々と過ぎていくけど、結構気付かぬ緊張が溜まっているんだなぁと思って」と涙を見せていた。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、今月1日に男児を出産したと伝えた。
【動画】授乳中も夫が帰った後も… 第1子出産後に涙を見せる様子を公開した筧美和子
ギリギリまだ正期産に入っていない段階で、破水して病院に行ったという。自然な陣痛を待って無痛分娩を予定していたが、陣痛が進まず子宮口も開かず「24時間くらい頑張った」と話した。ただ、翌日の朝方、モニターの数値で赤ちゃんが苦しそうという話を医師から受け「首にへその緒が絡まっちゃっている可能性がある」と言われたと明かした。
授乳中の様子では「今朝からすごいすぐ涙が出てくる」と、目に涙を浮かべていた。さらに夫が病院から帰った後の映像では「帰るんだと思ったら急に泣いちゃって、子どもみたいに。初めてのことだらけで淡々と過ぎていくけど、結構気付かぬ緊張が溜まっているんだなぁと思って」と涙を見せていた。
筧は2025年3月3日に、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表。今年2月に第1子妊娠を報告し、今月1日に男児を出産したと伝えた。