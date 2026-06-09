元モー娘。矢口真里が“印象ガラリ”、ロングヘアをバッサリ切った最新ショット披露「さっぱりしたね」「お顔小ちゃいから似合う」
元モーニング娘。のメンバーでタレントの矢口真里（43）が9日、自身のインスタグラムを更新。「梅雨なので、切りました ロング派の皆様ごめん」と書き出し、髪をバッサリと切り“印象ガラリ”なイメチェンショットを披露した。
【写真】「さっぱりしたね」“髪バッサリ”でロング→ボブヘアにイメチェンした矢口真里
ハイトーンカラーのロングヘアを大胆にカットし、ボブスタイルに。矢口は「めちゃんこ気に入ってます」とうれしそうな様子でつづり、「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね!!」とファンに語った。
コメント欄には「似合うー」「さっぱりしたね」「可愛すぎる」「めちゃめちゃ良きです」「お顔小ちゃいから似合う」「まりっぺはなんでも似合いますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「さっぱりしたね」“髪バッサリ”でロング→ボブヘアにイメチェンした矢口真里
ハイトーンカラーのロングヘアを大胆にカットし、ボブスタイルに。矢口は「めちゃんこ気に入ってます」とうれしそうな様子でつづり、「毛先パッツン初めてなので、今度ストレートの時載せますね!!」とファンに語った。
コメント欄には「似合うー」「さっぱりしたね」「可愛すぎる」「めちゃめちゃ良きです」「お顔小ちゃいから似合う」「まりっぺはなんでも似合いますね」などと、さまざまな反響が寄せられている。