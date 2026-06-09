篠塚大輝、チョコプラ・松尾駿に愛を叫ぶ 『ネイチャーティーチャー』音の夢実験第2弾
■1キロ先の好きな人に告白
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務めるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう9日の放送では、「手作り巨大メガホンなら1キロ先の好きな人に告白できる？」に挑む。
【番組カット】篠塚大輝が持つ巨大メガホンに頭を突っ込む松尾駿
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。今回は音の夢実験第2弾。5月26日放送回で、世界記録を超える400メートルの糸電話に挑戦し、成功を収めた4人。さらなる記録を目指し1キロの距離にも挑んだが、こちらは失敗という結果になった。
糸電話では失敗に終わった距離を、巨大メガホンでチャレンジすることに。まずは“メガホン”の仕組みを探るため、糸電話の実験でもお世話になった東京理科大学教授の朝倉巧ティーチャーに学ぶ。
ポイントを学んだ4人は最強の巨大メガホンを製作し、いざ実験へ。そして、篠塚が松尾へ愛を叫ぶ。果たして1キロ先にいる松尾に篠塚の愛は届くのか。
お笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）とtimeleszの原嘉孝、篠塚大輝がMCを務めるTBS系バラエティー『地球まるごと大実験 ネイチャーティーチャー』（毎週火曜 後11：56）。きょう9日の放送では、「手作り巨大メガホンなら1キロ先の好きな人に告白できる？」に挑む。
【番組カット】篠塚大輝が持つ巨大メガホンに頭を突っ込む松尾駿
同番組は、自然を愛するスペシャリストである「ネイチャーティーチャー」からその世界を学び、未知の領域に挑戦する“地球まるごと大実験バラエティ”。今回は音の夢実験第2弾。5月26日放送回で、世界記録を超える400メートルの糸電話に挑戦し、成功を収めた4人。さらなる記録を目指し1キロの距離にも挑んだが、こちらは失敗という結果になった。
糸電話では失敗に終わった距離を、巨大メガホンでチャレンジすることに。まずは“メガホン”の仕組みを探るため、糸電話の実験でもお世話になった東京理科大学教授の朝倉巧ティーチャーに学ぶ。
ポイントを学んだ4人は最強の巨大メガホンを製作し、いざ実験へ。そして、篠塚が松尾へ愛を叫ぶ。果たして1キロ先にいる松尾に篠塚の愛は届くのか。