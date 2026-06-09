一ノ瀬ワタル、うさぎのために38万円の高級家電購入「全部、ささげていますから」
俳優の一ノ瀬ワタルが、きょう9日放送のカンテレ『やすとも・友近のキメツケ！※あくまで個人の感想です』（毎週火曜 後8：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】派手な柄シャツ姿…リラックスした雰囲気でトークを展開する一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
「私の一番聞いてくれ〜」】では、ゲストたちが「ここ最近で一番楽しかったこと」を発表。磯山は週一で通うほど「クレーンゲーム」にハマっていると語り、『R-1グランプリ』の決勝が楽しかったという今井は、決勝の舞台裏で発生したアクシデントを告白。8匹のうさぎのために日々の仕事を頑張っているという一ノ瀬は、愛するペットたちの快適な生活環境のために、38万円の高級空気清浄機を購入したという並々ならぬうさぎ愛を感じるエピソードを披露。
「関西の華麗なるカレーはコレ！」では、カレー激戦区といわれる関西の絶品カレーが大集合。大阪・豊中の欧風カレー店「いずみカリー」の看板メニューで、インパクト抜群の「ピラミッドカリー」、京都の人気ラーメン店「すがり」が手掛ける「カレーつけ麺」、桶（おけ）で提供されるカレーとしてSNSで話題の「和風スパイスカレー」などが紹介され、スタジオでは「京の肉赤ワイン煮込みスープカレー」と「燻製（くんせい）豚のカレー」を試食する。一ノ瀬は役作りの肉体改造でカレーを食べることが多いというが、その摂取方法にスタジオメンバーは驚がく。さらに、増量したい時には、大量の野菜を入れたスーパーのレジ袋を腰にぶら下げて、全て食べきったら好きなものを食べてもいいというルールを課していたと言い、当時の彼女には「人間と付き合っている気がしない」と言われたそう。
収録後もうさぎ愛は止まらないよう。「うさぎに関する“キメツケ”はありますか？」という質問に、「うさぎは本当に幸せになれるぜ」っていうキメツケですかね（笑）」と答え「仕事以外、うさぎに全部、ささげていますから。毛をなでているのも幸せっすし、ビジュアルも俺は大好きですし。あと、みんな『懐くの？』って言ってくるんですけど、めっちゃ懐くじゃないですか、うさぎって。気は強いですけどね、ツンデレですから」「みんなといるときは案外懐かないですけど、マンツーマンになっていると、『え、どうしたの、お前？』みたいなときがありますね。たぶん、めっちゃなでてほしいんですけど、うさぎ同士でなで合っていますから。俺が求められるのは本当、最後の手段みたいな感じなんですかね」と熱弁していた。
【番組カット】派手な柄シャツ姿…リラックスした雰囲気でトークを展開する一ノ瀬ワタル
海原やすよ ともこ＆友近の最強タッグMCと多彩なゲストが、世間の人々がやりがちな「勝手な決めつけ」をテーマに、自由にしゃべりまくるトークバラエティー番組。バラエティー番組でおなじみのタレント・磯山さやか、『R-1グランプリ2026』王者の今井らいぱち。そしてNetflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』で大ブレイクし、28日公開の映画『四月の余白』で劇場映画初主演を務める一ノ瀬ワタルをゲストに迎える。
「関西の華麗なるカレーはコレ！」では、カレー激戦区といわれる関西の絶品カレーが大集合。大阪・豊中の欧風カレー店「いずみカリー」の看板メニューで、インパクト抜群の「ピラミッドカリー」、京都の人気ラーメン店「すがり」が手掛ける「カレーつけ麺」、桶（おけ）で提供されるカレーとしてSNSで話題の「和風スパイスカレー」などが紹介され、スタジオでは「京の肉赤ワイン煮込みスープカレー」と「燻製（くんせい）豚のカレー」を試食する。一ノ瀬は役作りの肉体改造でカレーを食べることが多いというが、その摂取方法にスタジオメンバーは驚がく。さらに、増量したい時には、大量の野菜を入れたスーパーのレジ袋を腰にぶら下げて、全て食べきったら好きなものを食べてもいいというルールを課していたと言い、当時の彼女には「人間と付き合っている気がしない」と言われたそう。
収録後もうさぎ愛は止まらないよう。「うさぎに関する“キメツケ”はありますか？」という質問に、「うさぎは本当に幸せになれるぜ」っていうキメツケですかね（笑）」と答え「仕事以外、うさぎに全部、ささげていますから。毛をなでているのも幸せっすし、ビジュアルも俺は大好きですし。あと、みんな『懐くの？』って言ってくるんですけど、めっちゃ懐くじゃないですか、うさぎって。気は強いですけどね、ツンデレですから」「みんなといるときは案外懐かないですけど、マンツーマンになっていると、『え、どうしたの、お前？』みたいなときがありますね。たぶん、めっちゃなでてほしいんですけど、うさぎ同士でなで合っていますから。俺が求められるのは本当、最後の手段みたいな感じなんですかね」と熱弁していた。