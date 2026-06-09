◇プロボクシング59・9キロ契約6回戦 藤木勇我《6回戦》ウィラ・ミカム（2026年6月10日 東京・後楽園ホール）

世界ユース選手権金メダリストでアマ9冠の藤木勇我（18＝大橋）が9日、都内でプロデビュー戦となる59・9キロ契約6回戦の前日計量に臨み、59・8キロで一発パスした。

金髪から黒髪にイメチェンしてプロ初の計量をクリアすると「前日計量も始めてで気持ちも高まるし、しっかりリカバリーしたい」と話し「当日は動ける体重の65キロくらいでいこうと思う。勝負メシは焼き肉を食べます」と報道陣を笑わせた。

対戦相手のWBOアジア・パシフィック・スーパーフェザー級15位ウィラ・ミカム（28＝タイ、21勝13KO2敗）とのフェースオフでは表情を一変させた。「計量が終わるまでは考えないようにしていたが、相手と向き合うと倒すぞ、と気合入った」と闘志をみなぎらせ「圧倒することが一番。KOそれしかない」と世界にアピールする圧勝劇を約束した。

アマ戦績は49戦全勝33RSCで、高校時代に全国大会全てで優勝したことから「THE KING」の愛称がついた。4月に後楽園ホールでの大橋ジム主催興行内で公開プロテストを受験し、合格した逸材は「8オンスでの距離試しながらやりたい。新しく取り入れたこともあるので“プロ仕様”のジャブを見てもらいたい」とニヤリと笑う。

デビュー戦のチケットは完売。早くも期待の高さがうかがえ「うれしい気持ち。期待されていると感じる。いいパフォーマンスをしていい試合を魅せたい」と気合十分。勝てばアジアのランキング入りすることが確実な一戦で「THE KING」がド派手なデビューを飾ってみせる。

なお同興行では、先月に大橋ジムからプロ転向することを発表した、アマチュア7冠の中山聖也（19）の公開プロテストも行われる。

◇藤木 勇我（ふじき・ゆうが）2007年（平19）12月25日生まれ、大阪市出身の18歳。元プロボクサーの父の影響で小1年から競技を始める。興国高では全国大会を全制覇し、23年のアジアジュニア選手権、24年の世界U19選手権で優勝するなど高校9冠を達成。アマチュア戦績は49戦全勝33RSC。1メートル70の右ボクサーファイター。