俳優の板垣李光人（24）の主演映画「口に関するアンケート」（監督清水崇、7月3日公開）が「第59回シッチェス・カタロニア国際映画祭」と「プチョン国際ファンタスティック映画祭」に正式出品されることが決定した。

板垣の実写映画初主演作で、ホラー作家・背筋氏のわずか60ページの同名小説が原作。心霊スポットとして知られる墓地で肝試しした大学生グループの一員が、翌日こつぜんと姿を消したことから始まる物語だ。

「シッチェス…」はスペイン・シッチェスで開催。1968年に始まり、ファンタジー・ホラー・SFに特化した最高峰の映画祭。今作はシッチェス・コレクション部門に正式出品される。毎年、ハリウッドの大作から世界中の尖ったジャンル映画まで幅広い作品をラインナップし、熱狂的な映画ファンやバイヤーが集まることで知られている。日本作品では過去に「リング」「座頭市」がグランプリを受賞。昨年には「8番出口」も出品された。アンヘル・サラ:シッチェス・フェスティバルディレクターは、今作について「とてつもなく賢いエンディングに背筋が凍った！」とコメントを寄せた。

「プチョン…」はアジアを代表するジャンル映画祭。シグネチャー部門でのインターナショナルプレミア上映される。選出理由について同映画祭は「この映画は、Jホラーの巨匠である清水崇監督と、高い評価を受ける日本のホラー小説家背筋さんの卓越したコラボレーションによって、その魅力がさらに高められている。『アンケート』というモチーフが持つ独特の魅力を土台に、清水崇はその不穏な雰囲気を巧みな演出によって鮮やかに映像化し、文学的な仕掛けを深く没入感のある映画体験へと昇華させている」とコメントした。

作品はすでに韓国、東南アジア、ヨーロッパ、オセアニア各国での上映も決定している。