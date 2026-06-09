チュートリアルの徳井義実がＴＢＳ系「手越×孝太郎の今こそ栓を抜く時だ」にゲストで登場。スタッフから「手越君とは会わないように」と注意されたにも関わらず、新幹線でバレてしまった失態を明かした。

小泉孝太郎と手越祐也が「完全ノープラン」で最高の酒のアテを探すという旅ブラ番組で、最初の集合場所にはサプライズゲストとして徳井も登場した。

手越は徳井の顔を見ても驚かず「１つ、めちゃめちゃクレームいいですか？今日、新幹線で会いましたよね？」と、サプライズにも関わらず、収録前に徳井と会っていたことを暴露。

徳井は「そうなのよ。（スタッフから）手越君には会わないようにしてくださいって言われたけど（新幹線の）号車が一緒」と同じ新幹線の同じ号車に乗車してしまったという。

だが手越はタブレットを熱心に見ていたことから「これならいける」とひっそりと座っていたところ、「運悪く、宮川大輔さんが同じ車両に入ってきた」という。「オレはさすがに先輩は無視できひん」とあいさつすると、宮川は「おお、徳井！手越君、徳井もおるわ！」と残念ながら全バレ。

手越は「一緒だったんだ、ゴール」と苦笑していた。