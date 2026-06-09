際立つ品のよさ。大人が自信を持って着こなせる【きれいめショートパンツ】

夏のコーディネートに爽やかな抜け感をもたらすショートパンツ。カジュアルな印象が強いですが、今シーズンは上質な素材感やセンタープレス、絶妙な丈感にこだわったきれいめデザインが注目を集めています。子供っぽくならず、都会的で洗練されたスタイルを叶えるショートパンツをピックアップ。

【ザ シンゾーン】トラッドなスタイルに最適なタック入りショーツ

「JOSÉ SHORTS」各\25,300

軽くてさらっとした肌触りと動きやすさを両立した2WAYストレッチのトロピカル生地を使用した夏でも快適に履ける膝丈のサマーショーツ。深めのタック、ゆとりのあるシルエットでトラッドからカジュアルまで幅広いスタイリングが楽しめ、シンプルなTシャツと合わせるだけで上質なカジュアルスタイルが完成します。ウォッシャブル仕様でお手入れも簡単。

【パリゴ】露出を抑えたストレスフリーなタック入りハーフパンツ

「1タックハーフパンツ」\20,900【マイカ＆ディール】

程よくゆとりを持たせ、脚のラインを拾いにくいストレートライン、膝が隠れるやや長めの丈感で露出を抑えながら安心して着用できます。センタープレスできちんと感はありながらも、適度な抜け感がプラスできる上品なバランスです。後ろウエストはゴム仕様でストレスフリー。

【シップス】シンプルショーツはドローストリングスがアクセントに

「ギンガム サッカー ドロスト ショート パンツ」各\17,050

吸水速乾機能付き生地を用い、ゆとりあるシルエットにゴムウエストでリラクシーなはき心地。膝まわりがきれいに見える丈感。やや光沢感のあるドローストリングスだけでなく、ゴムの上にフリルデザインを施し、女性らしい印象に。

【アーバンリサーチ】上品な機能美を備えた高機能ショーツ

「ハーフパンツ」各\13,200

上品な質感ながら、イージーケア・接触冷感・UVカット・吸水速乾・遮熱機能を併せ持つ独自素材を使用。汗ばむ季節も肌離れよくさらりとした着用感をキープするため、透けにくさを考慮しながら裏地をなしに。膝がしっかり隠れる長めの丈感、センタープレスを入れることで、ゆとりのあるサイズ感でリラックスしたはき心地でも洗練された美シルエットが叶います。

きれいめにアップデートされたショートパンツなら、夏の装いをぐっとクラスアップさせられます。清涼感あふれる大人のエレガントなショーツスタイルを楽しんで。

※価格はすべて税込みです