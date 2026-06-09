Ｊ２磐田の新監督に、Ｊ１清水で指揮を執った秋葉忠宏氏（５０、現神戸コーチ）の就任が決定的となった。静岡県内最大のライバルとして知られる清水と磐田の両クラブで監督を務めるのは初めてとなる。秋葉氏は昨季限りで清水監督を退任し、今季はＪ１神戸のコーチを務めている。

磐田は前身のヤマハ発動機サッカー部として１９７２年に創部。１９９４年のＪリーグ昇格以降、暫定・代行を含めてこれまで２５人が監督を務めてきた。

クラブは近年、昇降格を繰り返している。２０１４年に初めてＪ２へ降格すると、１６年にＪ１復帰。しかし２０年に再びＪ２へ降格し、２２年にＪ１昇格、２３年にＪ２降格、２４年にＪ１昇格、そして２５年は再びＪ２で戦うなど、安定した戦いを続けられていない。秋葉氏には、クラブをＪ１定着へ導く手腕が期待される。

◆磐田で指揮を執った歴代監督＝〈数字〉は就任回数、敬称略

・ハンス・オフト〈１〉（オランダ、１９９４）

・フェリペ〈１〉（ブラジル、１９９７）

・桑原隆〈１〉（代行１９９７．７）

・バウミール〈１〉（ブラジル、１９９８）

・桑原隆〈２〉（１９９９）

・ハジェヴスキー〈１〉（マケドニア共和国、２０００）

・鈴木政一〈１〉（２０００．９）

・柳下正明〈１〉（２００３）

・桑原隆〈３〉（２００４）

・鈴木政一〈２〉（２００４．９）

・山本昌邦〈１〉（２００４．１１）

・アジウソン〈１〉（ブラジル、２００６．７）

・内山篤〈１〉（２００７．９）

・ハンス・オフト〈２〉（オランダ、２００８．９）

・柳下正明〈２〉（２００９）

・森下仁志〈１〉（２０１２）

・長沢徹〈１〉（代行２０１３．５）

・関塚隆〈１〉（２０１３．５）

・シャムスカ〈１〉（ブラジル、２０１４）

・名波浩〈１〉（２０１４．９）

・鈴木秀人〈１〉（２０１９．７）

・小林稔〈１〉（暫定２０１９．８）

・フェルナンド・フベロ〈１〉（スペイン、２０１９．８）

・鈴木政一〈３〉（２０２０．１０）

・伊藤彰〈１〉（２０２２）

・渋谷洋樹〈１〉（２０２２．８）

・横内昭展〈１〉（２０２３）

・ジョン・ハッチンソン〈１〉（オーストラリア、２０２５）

・安間貴義〈１〉（２０２５．１０）

・志垣良〈１〉（２０２６）

・三浦文丈〈１〉（２０２６．４）