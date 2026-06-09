武豊騎手との初コンビで先週の安田記念を制し、待望のＧ１初制覇を果たしたシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）の勝利に“名伯楽”も大喜びだ。今年３月に定年で厩舎が解散するまで同馬を管理して、現在は美浦・小島茂之厩舎で補充員の厩務員として働く国枝栄元調教師（７１）が６月９日、「よかったよなあ。うちにいた馬が、他（の転厩先の厩舎）で勝って注目されるのは、うれしいことだよ。“卒業生”が花を咲かせてくれた」としみじみ語った。

安田記念のレースはテレビで観戦していたそうで、武豊騎手の絶妙な手綱さばきにはうならされたという。「豊君は百戦錬磨で、すごく理想的な競馬ができたよね。最初はあれ（力みかけそう）だったけど、その後は折り合って、やっぱり豊君は持っているよね」と賛辞を惜しまなかった。

転厩２戦目で見事に結果を出した田中博調教師には、レース当日の夕方に電話で連絡を入れてお祝いの言葉を伝えたという。「レース直後は電話がつながらなかったけど、改めて電話をして『大したもんだよ』ってね。“お鉢”が回ってきて、生かしたのだからすごい。能力自体はダービーで川田（将雅騎手）君を乗せたくらいの馬で、Ｇ１クラスはＧ１クラスだったけど、いろいろ体のこととかもあったからね」と、バトンを受け継いだ後輩トレーナーをたたえた。