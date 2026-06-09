ラグビー・ＮＴＴリーグワン２０２５―２６シーズンは、神戸が初優勝を果たし幕を閉じた。神戸―東京ベイによるプレーオフ（ＰＯ）決勝戦では、ＭＵＦＧ国立に５万４５１人が来場。リーグワンによれば、今季の総観客数は１３２万２３４３人で、過去最多となった。８日に都内で取材対応した東海林一専務理事は、集客面で一定の手応えを示しつつ、各チームにおける運営面、特にスタジアムに関する課題に言及。「スタジアムの固定化、ファシリティの進化は、引き続き最優先で取り組むべき大きな課題」との認識を示した。

この秋、大きな“夢”へ一歩踏み出そうとしているチームが、２季連続で準優勝した東京ベイだ。東京・江戸川区のホーム「スピアーズえどりくフィールド（江戸川区陸上競技場）」を、１万５０００人収容の新スタジアムに改修するプロジェクトが本格始動する。区によれば、同競技場の整備事業について、９月に提案書を受け付ける。東京ベイの前川泰慶ＧＭは「２３区内に、ラグビーを中心としたスタジアムを作ることができるチャンスは、なかなかない。実現させたい」と意気込み。東海林専務理事も「リーグとして、サポートの姿勢を取っている。出来ることは、喜んで手伝いたい」とバックアップを約束する。

現在、座席数は約５０００席と小規模なスタジアム。ホーム戦でのチケット収入が見込めない東京ベイは、設営費などを含め試合の度に約１５００万円の赤字と、運営面で苦戦が続く。前川ＧＭによれば、今季「えどりく」の平均観客数は約４６００人で、昨季より６００人ほど増加。秩父宮ラグビー場でホーム開催したＰＯ準々決勝のＢＬ東京戦では、有料チケットだけで１万２５７９人が来場した。レギュラーシーズンでも、９割以上は有料観客と言う。前川氏は「招待（観客）も含めれば、１万５０００人を集められる土台はあると思う」と、集客面でのポテンシャルを強調する。

志すのは、ラグビーを通じた地域の活性化と、手を取り合っての街作りだ。就任２季目、４１歳のＧＭは日々、営業活動にも奔走する。「『我々はこういう風なスタジアムを作りたいと思っています。一緒に街作りに参加してもらえませんか』ということは、一つのメッセージとして伝えています」。賛同するスポンサー企業は昨季から６０社ほど増え、現在約１８０社に。新スタジアムが完成すれば、運営面の課題解決だけでなく、支援企業の露出機会増にも期待できる。

リーグワン４季目の昨季、石川充前ＧＭから託されたバトン。現場の強化では「連覇ができるチーム」「日本代表へ５人以上輩出」と、目標を掲げた。チームは２季連続で決勝に進み、２月に発表された日本代表候補にも、１１人が名を連ねる。３季ぶりの優勝こそならなかったが、前川氏の「今年、来年というのはチームの将来にとってすごく大事な時期。まずは強いチームであることが大事。そして『いいチームだね』と言ってもらえる、魅力のあるチームであることが大事」という言葉は、ひとつ体現した。

２０１６年の現役引退後は、採用担当としてＷＴＢ木田晴斗、フッカー江良颯などチームの主軸を呼び込んだ前川氏。ＧＭとなっても「人と会って、人と話すことが仕事」と、本質は変わらない。スポンサー先への営業や、自治体との話し合いなど“フィールド”は変わったが「すごく楽しいです。勉強になるし、楽しい」。東京ベイにとって、節目となる１年。若きＧＭが、その情熱をグラウンドからチームの未来へつないでいく。（今井 隆太郎）