今週は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに、「防災のワンポイント」をお伝えしています。

直川貴博キャスター

「先週の台風6号、神奈川県川崎市内で撮影された、いわゆる“内水氾濫”の映像です。

内水氾濫とは、下水道などの排水施設の能力を超えた雨が降った時などに、排水が追いつかず住宅地や道路などにあふれることをいいます。

都市部の水害の中では、道路のアンダーパスなどが浸水してしまう“内水氾濫”が、非常に多くを占めています。

そこで斎藤さんは、住宅への浸水の備えで、どんなものが思いつきますか？」

斎藤佑樹キャスター

「垂直避難もですが、土のうなどの準備も大切ですよね」

直川貴博キャスター

「ご自身でもできる対策をご紹介します。

まずは玄関など水が入ってきそうな場所に『土のう』や『水のう』を用意しておきましょう。

土のうは無料配布している自治体も多いので、お住まいの自治体のホームページなどを確認してみてください。

そして忘れてはいけないのが、トイレやお風呂場なんです。処理しきれなくなった水が排水口から逆流してしまう可能性があるんです。なので事前に水のうなどを置いて栓をしておくのがおすすめです」

木原実・気象予報士

「水のうはゴミ袋に水を入れるだけで簡単に作ることができます。土のうを用意するのが難しい場面など、いざというときの浸水対策になりますよ」

直川貴博キャスター「川から遠くても氾濫は起こります。少しでも被害を抑えるために、自分でできる浸水対策をしておきましょう」