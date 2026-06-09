「選手の士気向上に直結している」なぜ橋上監督代行が指揮を執る巨人は好調なのか 近鉄OB佐野慈紀氏の考察「調子のいい選手を積極的に…」ベテランの働きも評価
試合前練習で小林と言葉をかわす橋上監督代行、柔軟な起用が光る（C）産経新聞社
野球評論家の佐野慈紀氏が現在の野球界を独自の視点で考察する「シゲキ的球論」。今回は交流戦で快進撃を続けている橋上巨人の戦いぶりをクローズアップする。
【動画】この打撃を待っていた！勝負強さ満点、松本剛のタイムリーシーン
交流戦、巨人が好調をキープしている。前週は負けなしの4勝2分け、ここまで12試合を戦い勝率7割の4位につけている。阿部慎之助前監督からタクトを託された橋上秀樹監督代行の用兵、采配にも関心が高まっている。
橋上監督代行のもとで勢いを取り戻しつつあるチームに関して佐野氏は指揮官の起用法を好調の理由に挙げる。
「阿部監督の時はある程度選手の固定があったが、橋上監督代行になってからは柔軟な起用が目立つ。調子のいい選手に積極的にチャンスを与えている。それが選手の士気向上に直結しているのではないか」と分析する。
橋上監督代行体制となってコーチ陣も配置転換となった。それまで三塁コーチを務めていた川相昌弘ディフェンスチーフコーチがヘッド格となりベンチで橋上監督代行を支える。
ほかにも各コーチ陣の進言も選手起用に活かしていると伝えられている。
4日のオリックス戦（東京ドーム）で田中将大とバッテリーを組んだのはベテランの小林誠司だった。7回7安打1失点と好投。移籍後最多の112球を投げる力投を支えたのはリードにも定評のある小林だった。
このバッテリーに関しても担当コーチから進言があり、プランを活かした形だったという。ほかにも交流戦では好調な松本剛をクリーンアップに一時組み入れるなど、柔軟な起用も目立つ。
さらに、監督交代によりチーム全体に芽生えた「危機感」もプラスに働いていると佐野氏は指摘。
「もっとやらないといけないという気持ちになった時に、ベンチが背中を押してくれれば勢いはつく。長嶋さんの一周忌特別試合での丸の代打逆転満塁ホームランや坂本の好守などベテランがチームを引っ張ろうという姿勢が見られる」とこれまでチームを長く引っ張ってきた中核選手の奮起も高く評価した。
交流戦ではセ・リーグ各チームがパ・リーグとの戦いに苦労する中、巨人は善戦している。先週は負けなしで首位の阪神に1.5差と迫る。先発、リリーフ陣も安定。「戦う形」が見えてきたこともリーグ戦再開を見据え好材料とされる。
チーム状態は確実に上向いている。確実に勝ち星を重ねる巨人の逆襲に期待したい。
【さの・しげき】
1968年4月30日生まれ。愛媛県出身。1991年に近鉄バファローズ（当時）に入団。卓越したコントロールを武器に中継ぎ投手の筆頭格として活躍。中継ぎ投手としては初の1億円プレーヤーとなる。近年は糖尿病の影響により右腕を切断。著書「右腕を失った野球人」では様々な思いをつづっている。