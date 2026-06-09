ド軍先発陣の新たな“アキレス腱”か　26歳右腕は「窮地に陥るかもしれない」専門メディアが見解

シーハンの投球に専門メディアが見解を示した(C)Getty Images

ドジャースのエメ・シーハンが現地時間6月7日の本拠地でのエンゼルス戦に先発登板したが、2回途中49球を投げ、3安打2失点の内容で早々とマウンドを降りて3敗目を喫した。チームは5−13で大敗している。

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ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「シーハンの防御率は、5月上旬から4.50以上で推移している。破滅的な数字とまではいえないものの、理想的とは言い難い。これまでは、ロウキ・ササキのさらに悪かったパフォーマンスの陰に隠れることで、彼はなんとか目立たずに済んでいたのかもしれない」と伝えている。

一方で、佐々木朗希が5日のエンゼルス戦で7回無失点10奪三振の快投を見せるなど、状態が上向いている中で、シーハンがドジャースの先発陣における“新たなアキレス腱”となる可能性について言及した。