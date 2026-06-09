ド軍先発陣の新たな“アキレス腱”か 26歳右腕は「窮地に陥るかもしれない」専門メディアが見解
シーハンの投球に専門メディアが見解を示した(C)Getty Images
ドジャースのエメ・シーハンが現地時間6月7日の本拠地でのエンゼルス戦に先発登板したが、2回途中49球を投げ、3安打2失点の内容で早々とマウンドを降りて3敗目を喫した。チームは5−13で大敗している。
【動画】これが圧倒的な支配力 大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「シーハンの防御率は、5月上旬から4.50以上で推移している。破滅的な数字とまではいえないものの、理想的とは言い難い。これまでは、ロウキ・ササキのさらに悪かったパフォーマンスの陰に隠れることで、彼はなんとか目立たずに済んでいたのかもしれない」と伝えている。
一方で、佐々木朗希が5日のエンゼルス戦で7回無失点10奪三振の快投を見せるなど、状態が上向いている中で、シーハンがドジャースの先発陣における“新たなアキレス腱”となる可能性について言及した。
同メディアは「シーハンは、ササキほどの大きな期待を背負わされているわけではない」としながらも、昨季は73イニング1/3を投げて防御率2.82を記録したことで「彼は自ら高いハードルを設定してしまっていた」と指摘している。
記事では「ブレーク・スネルやタイラー・グラスノーが負傷者リスト（IL）から復帰してくる時には、シーハンは窮地に陥るかもしれない」と記しており、スネルやグラスノーが復帰すれば、26歳右腕が先発ローテから外れる可能性があるかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。