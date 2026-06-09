ヴァイオリニスト・郄嶋ちさ子さんの実父である郄嶋弘之さんが、92歳にしてCDデビュー。デビューシングル「君のいない朝がくる」発売記念イベントに登場しました。

【写真を見る】【郄嶋弘之】92歳でCDデビュー 紅白出場が叶ったら 娘・ちさ子さんを「伴奏で出してあげますよ」



郄嶋さんは、ビートルズ旋風を日本に呼び込んだ仕掛人として知られるレジェンドプロデューサー。表題曲「君のいない朝がくる」は、9年前に最愛の妻を亡くした郄嶋さんが、その後の日々で感じてきた寂しさや、伝えられなかった「ありがとう」の想いを綴ったものとなっています。



ステージに現れた郄嶋さんは、客席を見渡しつつ爐燭さんなのか少ないのかわかりませんが、お集まりいただきありがとうございます。笑顔の方もいらっしゃいますが、心配そうな方もいる。長年レコード業界で働いて参りましたが、下手な歌を聴いて死んだ人はおりませんので、どうぞご安心なさってください瓩函▲罅璽皀溢れる挨拶。MCを挟みつつ「リンゴの唄」、そして「君のいない朝がくる」を歌い上げ、会場に拍手を巻き起こしていました。

これまでの人生で、自身のCDデビューについては考えたこともなかったという郄嶋さんは、去年、自身の鼻歌を聞いたスタッフからコンサートを提案されると、それを実現。チケットは数日で売り切れたそうで、爐修譴把柑劼望茲辰舛磴辰燭鵑任垢茵幣弌豊瓩函△修譴デビューに繋がったことをチャーミングに話していました。

90歳を超えても新しいことに挑戦する「原動力」を聞かれると、狄佑亡遒鵑任い燭世たい瓩函▲好僖辰伐鹽。90歳になった時、何か悟るだろうと思っていたら、悟りませんでした（笑）。悟らない以上は人のためにというか、楽しくいきたい。下手な歌を出してご迷惑かけてるかもわかんないけど、92歳でも頑張ったらできる。例えば陶芸やってる方とか、いろんな習い事されている方がいらっしゃると思うんですよ。その人たちの励ましになったらなと思ってます瓩函⊆らの信念を熱弁しました。



また、郄嶋さんは爐海譴売れたら第2弾も出したい瓩函▲縫笋蝓犲，呂舛腓辰肇薀奪彡瓦如◆峇弁してよ」という（タイトル）。家内が未知子（長女）を置いて先にいっちゃって「勘弁してよ」と。これでいこうと思ってます瓩函⊂蘆椋じりに話していました。

さらに、年末の紅白歌合戦について記者に聞かれると爐修蠅磴發Α歌えって言われたら歌いますよ。歳とってきたからって引っ込むことない。ドンドン前に出た方が元気になります瓩函気合充分。「もし紅白出場が実現したら、ちさ子さんと共演？」と質問が飛ぶと爐發啓存修靴燭蕁∨佑ちさ子と「12人のヴァイオリニスト」を出してあげますよ。伴奏で瓩函豪快に笑っていました。

【担当：芸能情報ステーション】