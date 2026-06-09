競泳のパンパシフィック選手権（9月、米アーバイン）日本代表が9日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を公開した。7日に閉幕した日本選手権の男子100メートル平泳ぎで優勝し、追加で代表に決まった岡留大和（インターナショナルSC）は合宿初参加で、「見たことがあるけどしゃべったことがないみたいな選手が多かったが、たくさん話せるし、ご飯も一緒に食べられて凄く楽しい」と初々しく語った。

米カリフォルニア大バークリー校に留学中で、普段の練習は短水路（25メートル）よりも短いヤードプールが中心。練習メニューなども普段とは異なるといい、「コーチの方々と話している中では、全然違う考えでやっているなというのはある。ウエートトレーニングに対する考えも、日本と米国では全然違うと感じた」と話した。

大学では神経科学を専攻しており、約2週間後に再び渡米後は8月半ばまで授業があるという。8月12〜15日のパンパシフィック選手権中の同14日にはテストが予定されているといい、大会の目標を問われると「出場っすね。（大会出場可否について）教授とのバトルが待っているので。バトルに負ければ、最終日だけ（の出場）になる」と話した。