母ですら諦めた問題児？MAMAMOO・ファサ、メンバーとの“酔っ払い喧嘩”エピソード告白

MAMAMOOのファサが、酒に酔った勢いでメンバーのフィインと喧嘩をした過去を明かし、周囲を驚かせた。

6月8日に公開されたシン・ドンヨプのYouTube動画にMAMAMOOが出演し、デビュー初期の裏話やメンバー同士の衝突エピソードを率直に語った。

【画像】“公然わいせつ罪”とされたファサの過激ダンス

ムンビョルが「昔は本当によく喧嘩した。姉妹みたいに言い争っていた」と振り返ると、ファサは「むしろしっかりぶつかり合うほうがいいと思う」と語った。

（画像＝YouTube）

特に中学校時代から親友として知られるファサとフィインは、過去に激しい喧嘩をしたと告白し、注目を集めた。

フィインは「お酒に酔ってお互いに気分よく騒いでいたのに、些細なことで感情が高ぶってしまった」とし、「結局、蹴り合うほどの喧嘩になった」と回想した。さらに、「私は覚えているけれど、ファサは酔うと記憶が飛ぶタイプなので、翌日にはお互いの記憶が断片的だった。その後、1週間以上ぎこちない関係が続いた」と明かした。

これを聞いたソラは、「当時は楽屋でも2人が口をきかず、私を通してしか会話しなかった」と暴露し、笑いを誘った。

ファサとフィインは全羅北道・全州出身で、学生時代から歌手を夢見てきた親友として知られている。2人は幼い頃から一緒にオーディションを準備し、上京。その後、MAMAMOOのメンバーとして同じステージに立ち、K-POPを代表するガールズグループへと成長した。

（写真＝オンラインコミュニティ）ファサ、フィイン

ファサは以前、ウェブバラエティ『サロンドリップ2』に出演した際、「中学1年生の頃にガーターベルトを着用していた。母にやめなさいと言われると、むしろもっとやっていた。問題児みたいな子だった」と明かしたことがある。

なお、MAMAMOOは6月4日、スペシャルシングル『FOURWARD』をリリースし、約3年8カ月ぶりに完全体での活動を再開した。タイトル曲『FOUR FLOWERS』では、それぞれの場所で活動していた4人が再び一つとなり、変わらぬチームワークと音楽的シナジーを見せている。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年にMAMAMOOのメンバーとしてデビューし、ボーカルとラップを担当。2019年には『TWIT』でソロデビュー。独自性の高い洗練されたパフォーマンスが高く評価される一方、2023年には大学祭での過激なパフォーマンスが問題視され、保護者団体から“公然わいせつ”の疑いで告発されたが、最終的には無罪となっている。